Zahl der Arbeitslosen erneut gesunken

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Arbeitsmarkt in der Region startet robust in den Herbst. Während die Quote in Ostbrandenburg mit 6,7 Prozent ihren niedrigsten Wert seit 1990 erreicht hat, beträgt sie in Frankfurt 8,6 Prozent. Im Vergleich der kreisfreien Städte steht die Oderstadt dennoch gut da.

Insgesamt waren in Frankfurt im September 2552 Menschen arbeitslos gemeldet, 135 weniger als im August und 584 weniger als vor einem Jahr. 1968 von ihnen werden vom Jobcenter betreut. Während die Arbeitslosenquote im September 2016 noch bei 9,8 Prozent lag, ist sie aktuell auf 8,6 Prozent zurückgegangen.

"Damit bewegt sich Frankfurt im Gleichschritt mit den beiden anderen kreisfreien Städten in Brandenburg", sagte Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Arbeitsagentur am Freitag bei der Vorstellung der Monatsbilanz. Cottbus hat derzeit eine Quote von ebenfalls 8,6 Prozent, in Brandenburg an der Havel liegt sie bei 8,7 Prozent.

Derzeit sind in der Stadt Frankfurt 705 Stellen unbesetzt. Allein im September wurden 192 Stellen als vakant gemeldet. Vor dem Hintergrund der beginnenden Herbstbelebung appelliert Jochem Freyer an alle Arbeitgeber, die Personal suchen, sich sehr zügig zu entscheiden. "Steigende Bewerberzahlen für einen neuen Job wird es nach unserer Prognose erst mit Eintritt der Winterarbeitslosigkeit im Januar geben." Sein Rat an Arbeitgeber, die Fachkräfte an sich binden wollen, lautet daher: "Arbeitsverträge sollten auf Dauer und unter tarifähnlichen Bedingungen angelegt sein." Ohne Sicherheit und das Vertrauen, dass es in den Betrieben lange gut laufen werde, seien Arbeitnehmer nicht zum Jobwechsel zu motivieren. Als neues Angebot für Arbeitssuchende und potenzielle Jobwechsler präsentiert die Agentur zudem auf ihrer Website die zehn Jobs der Woche.

arbeitsagentur.de/frankfurt-oder/jobs der woche