Kräftiges Lehrgeld zum Oberliga-Auftakt

Setzt zum Wurf an: Tobias Buhlau (Mitte/EBV), flankiert von den Potsdamern Felix Michler (links) und Levi Bohn (rechts) © Bernd Pflughöft

Die vollkommen neuformierten Gastgeber brauchten das Spiel gegen den USV, um sich zu sortieren. Die Mannschaft gab sich nie auf, spielte weiter, obwohl der Rückstand und die Überlegenheit des USV schnell offensichtlich wurden.

So sehr sich Aufbauspieler Tim Sprenger auch mühte, seine Mitspieler einzusetzen, so gelang ihm das nur phasenweise, weil diese immer wieder nicht im entscheidenden Moment frei waren beziehungsweise schlechte Wege liefen. So hatten die Gegner aus der Landeshauptstadt leichtes Spiel, die Pässe des EBV abzufangen, eigene schnelle Konter zu initiieren und zu leichten Punkten zu kommen. Schnell hieß es nach zehn Minuten 23:6 und 37:11 zur Halbzeit.

Der USV war größenmäßig dem EBV überlegen und technisch viel beschlagener. Der erkrankte Trainer Teoman Prahst, dieses Mal vertreten von Manfred Borchert, war trotzdem anwesend und machte sich so seine Gedanken ob der vielen technischen Unzulänglichkeiten seines Teams.

Auch nach der Halbzeit das selbe Spiel. Tim Sprenger musste auch einmal pausieren. Dann fungierten Tobias Buhlau oder Center Max Kalisch als Aufbauspieler. Auch sie bemühten sich redlich, verloren aber gegen die viel aggressiver zu Werke gehenden Potsdamer mehrmals in der eigenen Hälfte die Bälle.

Des Öfteren kam von allen drei Aufbauspielern doch einmal das Zuspiel vorn an. Dann legte sich Niclas Hartmann mächtig ins Zeug, setzte seinen robusten Körper als Linkshänder sehr gut ein und erzielte gute acht Punkte. Ebenso die U 14-Spielerin Jil Schmidt, die in der höheren Spielklasse ein gutes Spiel machte und sich immer wieder sehr gut frei lief. Tobias Buhlau rackerte in der Defensive gut und erzielte offensiv fünf Punkte, davon einen Dreier. Leonard Lay und Max Kalisch wurden von den USV-Spielern die Grenzen klar aufgezeigt, sowohl bei den Dribblings als auch bei Aktionen zum Korb. Der USV erhöhte nach der Pause die Schlagzahl, führte nach 30 Minuten mit 63:14 und gewann verdient 87:21.

EBV gegen Potsdam: Tim Sprenger 1 Punkte, 1/2 Freiwürfe, Kai Ziemen, Roman Theißen 0, Niclas Hartmann 8 Punkte, 2/4 FW, Jil Schmidt 1 Punkte, 1/2 Freiwürfe, Tobias Buhlau 5 Punkte, 1 Dreier, Max Kalisch 2 Punkte, 0/4 FW, Josefine Hentze 0 Punkte, Leonard Lay 3 Punkte, 1/2 FW, Dominik Träder 1 Punkt, 1/2 FW

Freiwürfe: EBV 6/18 (33 Prozent), Potsdam 5/13 (37 Prozent)

Das zweite Spiel war hochklassig. Es gewann der USV gegen den BBC Cottbus mit 46:37.

Danach spielte wieder der Gastgeber, dieses Mal gegen den BBC Cottbus. Das Team hatte mit Moritz von Danckelmann einen Spieler mit 2,04 Metern Größe in seinen Reihen. Unabhängig von diesem für das EBV-Team nicht zu erreichenden Spieler trumpften die Cottbuser ähnlich auf wie die Potsdamer, so dass die Gastgeber alles daran setzen mussten, um nicht frühzeitig unter die Räder zu kommen. Das EBV-Team war sehr bemüht, es besser als im ersten Spiel zu machen und erreichte nach zehn Minuten mit 12:19 einen kleinen Achtungserfolg.

Nach einer Standpauke des BBC-Trainers legten die Lausitzer dann jedoch los. Sie waren nicht mehr zu bremsen, führten zur Halbzeit 50:19 und nach 30 Minuten mit 85:28. So schulterten die acht Spieler die Last, unter der sie jedoch mit 39:104 fast zusammenbrachen. Bester Spieler des Turniers war beim EBV Niclas Hartmann mit 21 Punkten und starkem körperlichen Einsatz, gefolgt von Tobias Buhlau (12 Punkte) sowie Tim Sprenger (7 Punkte), Jil Schmidt (4 Punkte) und Josefine Pietzer.

EBV gegen Cottbus: Tim Sprenger 6 Punkte, Kai Ziemen 0, Niclas Hartmann 13 Punkte, 1/4 FW, Jil Schmidt 3 Punkte, 1/2 Freiwürfe, Tobias Buhlau 7 Punkte, 1 Dreier, Max Kalisch 3 Punkte, 1/2 FW, Josefine Hentze 4 Punkte, 0/2 FW, Leonard Lay 2 Punkte, 2/4 FW, Dominik Träder 1 Punkt, 1/2 FW

Freiwürfe: EBV 6/16 (37 Prozent), Cottbus 8/12 (75 Prozent)