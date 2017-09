Pilzausstellung in der Ragower MÃ¼hle

artikel-ansicht/dg/0/

Schernsdorf (MOZ) Zu einer Pilzausstellung mit dem Leipziger Experten Dr. Peter Otto am 14. Oktober in der Ragower Mühle lädt das Team um Gastwirt Baldur Börner ein. Er wolle damit die Tradition der verstorbenen Brüder und Pilzexperten Gerhard und Klaus Grune fortsetzen, erläuterte Peter Otto. Die Präsentation findet auf einer Freifläche statt, bei Regen in der Scheune. Gezeigt und erklärt werden vorwiegend Arten der hiesigen Gegend aus verschiedenen Wald- und Wiesentypen. Die Ausstellung ist auf die Zeit von 10 bis 18 Uhr beschränkt. Der Leipziger Experte wird auch gerne Fragen der hiesigen Pilzsammler beantworten. Alle Interessenten sind willkommen, der Eintritt ist frei.