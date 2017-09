Erste wichtige Punkte gesammelt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Radsportler der Frankfurter Sportschule haben das erste Bundessichtungsrennen für die Saison 2018 gut gemeistert. In der Jugend-Altersklasse U17 schnitt Roman Duckert als Fünfter im Omnium am besten ab, sechs weitere Sportschüler sammelten erste wichtige Punkte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608261/

Das Bundessichtungsrennen in der Frankfurter Oderlandhalle bildete für die Jugend- und Junioren-Radsportler aller Bundesländer den Auftakt von etwa einem Dutzend Rennen auf der Bahn und der Straße. "Dieses Programm bildet für uns einen Ausbildungsschwerpunkt, da im Omnium verschiedene Qualitäten abgefragt werden. Die Liste wird über ein Jahr geführt. Hannes Wilksch hat beispielsweise den Übergang von der Jugend in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft", beschreibt Lehrertrainer Jan Schur eine Perspektive. Der Strausberger (jetzt RC Luckau) und einstige Frankfurter Sportschüler trainiert inzwischen in Cottbus und war zum Sichtungsauftakt mit Abstand bester Junior.

Diese Entwicklung traut Schur auch Roman Duckert (FRC 90) zu. Bei der Sichtung fuhr der 15-Jährige über 200 m fliegend die viertbeste Zeit, verpasste aufgrund einer Unaufmerksamkeit im Ausscheidungsrennen den zweiten Platz, wurde Fünfter im Punktefahren und Elfter im 2000 m Zeitfahren. "Roman hat alles richtig gemacht. Das ist eine schöne Ausgangslage für die Arbeit im nächsten Jahr", sagt sein Trainer, den auch das Abschneiden von Malte Maschke (FRC/18.) sowie Lu Morten Eckert (29.) und David Eppert (36./beide RSC Strausberg) zufriedenstellte. Malte stehe vor seinem ersten Jahr in der Jugend, sei sehr aufgeschlossen und zeige ein besonderes Talent auf der Bahn. Die 2000 Meter sei er zwar zu schnell angegangen und habe deshalb die angepeilte Zeit von 2:30 um eine Sekunde verpasst. "Da fehlt die Erfahrung", so Schur. Im Ausscheidungsrennen sei David im Sog von Roman auf einen sehr guten 4. Platz gefahren. In seiner Gruppe erzielte Lu Morten Eckert als Dritter sein bestes Ergebnis. Biss habe er bewiesen, als er nach einem Sturz im Punktefahren, bei dem er den Lenker in den Bauch bekommen hatte, weitermachte und noch Zehnter wurde.

Eine gute Bilanz zog auch Trainer Ingo Messerschmidt für die Mädchen. Gina Haberecht (Strausberg) als Ältere im künftigen U-17-Jahrgang wurde Achte. Ihre besten Leistungen erzielte sie bei der Ausscheidung (2.) und im Punktefahren (4.). "Über 2000 Meter Einerverfolgung hat sie Reserven, aber wir sind auf einem guten Weg", bleibt Messerschmidt optimistisch. Linda Paduch (19.) und Lina Luedecke (20./beide FRC) sowie Luise Eickmann (23./Templiner SV Lokomotive) aus dem jüngeren Jahrgang hätten alle das Ziel erfüllt, betont ihr Trainer: "Bis zum 24. Platz gibt es Punkte für die Sichtungsliste".

Am Start waren für den FRC 90 des Weiteren Junior Mike Thiede (8. Omnium) sowie JugendAktiver Alexander Bahyrycz, der die 200 m (14.) und 500 m (14.) absolvierte.