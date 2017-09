Bewegender Abschied von Andreas Simon

artikel-ansicht/dg/0/

Rauen (MOZ) Am 16. September war er nach kurzer schwerer Krankheit überraschend gestorben, am Freitagvormittag wurde er auf dem Rauener Friedhof zu Grabe getragen: Andreas Simon - Hobbyhistoriker, Ortschronist, Gemeindevertreter, stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister, Hausmeister und Sachkundelehrer an der evangelischen Grundschule, die nahe der letzten Ruhestätte ihr Domizil hat. Der begnadete Erzähler, Sammler historischer Gegenstände und Fakten, das wandelnde Geschichtslexikon der Region, wurde nur 54 Jahre alt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608264/

Wie viele den kräftigen Mann mit den meist lächelnden Augen mochten, zeigte der nicht enden wollende Zug, der seiner Urne stumm oder auch schluchzend bis ans Grab folgte. Eineinhalb Stunden dauerte es, bis der letzte Trauergast seine Aufwartung gemacht hatte.

Zuvor hatte Trauerredner Michael Dittrich zum Abschluss der Zeremonie in der Friedhofshalle alle ermutigt, Andreas Simon so lebendig in Erinnerung zu behalten, wie sie ihn kannten - feinfühlig, sensibel, voller Tatendrang und Enthusiasmus, als guten Zuhörer, kritischen Zeitgeist, berechenbaren und geschätzten Menschen, als lebendiges Zeitgedächtnis, als Mann mit dem Herzen am rechten Fleck. Martin Luther habe Simon ein Lebensmotto gegeben, sagte Dittrich: "Wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, würde ich noch einen Apfelbaum pflanzen". Tatsächlich habe der Rauener so unsagbar viel in sein knappes Leben gepackt, und nach seinem plötzlichen Ableben habe sich wohl mancher gefragt, ob er Simons Zeit nicht über Gebühr in Anspruch genommen habe und um Verzeihung bitten sollte. "Nein, ,nein' konnte er nicht sagen", betonte Dittrich. Und dabei habe er alles stets mit voller Hingabe gemeistert, mit Witz und Leidenschaft.

Diese positive Wirkung, seine Begeisterung, hat sich offenbar auf seine Umwelt übertragen. Wie viele sich zur Beerdigung einfanden, lässt sich nicht schätzen. Nicht nur die Halle war gefüllt, auch der Vorplatz reichte nicht aus. Bis auf die Straße hinaus versammelten sich neben der Familie Bekannte, Freunde, Wegbegleiter, Kollegen und Schüler, die Simon vermissen und ihm mit einem Blumengruß ein letztes Danke sagen wollten.