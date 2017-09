Wieder mal die Trainierbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Lieb gewordene Gewohnheit: Die Neuenhagener gehen auf der Trainierbahn gern spazieren, joggen, laufen. Der Eigentümer will sie aber wieder als das nutzen, was sie ursprünglich war: Eine Trainingsstätte für Reiter und Pferde. © MOZ/Gerd Markert

Warum machen wir solch einen Grünordnungsplan überhaupt? Diese Frage warf Angelica Röhrs-Teuber aus der Gemeindeverwaltung zu Beginn der Diskussion in den Ring. Und erklärte, dass dies ein Instrument sei, um vom Privateigentümer ernst genommen zu werden. Alle Dinge, die sich daraus ergeben, könne man nur in beiderseitigem Aufeinanderzugehen - Gemeinde und Eigentümer - in einem städtebaulichen Vertrag regeln. Sie mahnte immer wieder, daran zu denken, dass es sich hier um privates Land handele. Und auch, dass allen die Zeit davon laufe. Denn im Februar 2018 ist die um ein Jahr verlängerte Veränderungssperre abgelaufen.

Bis dahin muss der Plan verabschiedet sein. Sie betonte, dass jede Sache, die in den Grünordnungsplan bisher aufgenommen worden sei, durch langfristige Verhandlungen möglich wurde. Ein riesiger Durchbruch sei die öffentliche Nutzung der Sandbahn. Dies sei ein großes Zugeständnis vom Eigentümer. Doch sie sei zuversichtlich, dass noch einiges erreicht werden könne. Wichtig sei der Gemeinde, dass im Grundbuch die öffentliche Nutzung festgeschrieben werde. Allerdings muss dafür die Gemeinde auch in die Tasche greifen. Derzeit sei ein Gutachter - spezialisiert auf landwirtschaftliche Flächen - beauftragt, den Wert der Sandbahn und den daraus resultierenden Verlust für den Eigentümer zu beziffern.

Hartmut Kretschmer (B 90/Grüne) hat sich die Mühe gemacht und den Entwurf gründlich studiert. Er mahnte die Verwaltung, darauf zu drängen, dass es keine solch beträchtlichen Eingriffe in den Waldbestand gibt, wie sie laut Grünordnungsplan möglich wären. Der Wald und die Hecken sollten reduziert werden, um wieder eine freie Sicht auf die Trainierbahnen zu ermöglichen. Er befürchtet, dass der Eigentümer später den Wald als Betriebsfläche deklariert, der dann nicht mehr dem Waldgesetz unterliege. Kretschmer schlug vor, deutlich den Erhalt im Grünordnungsplan festzuzurren. Auch die Idee, die Fläche zwischen Friedhof und einem Grundstück vor der Entrichstraße aus dem Grünordnungsplan herauszulassen, weil dort eventuell Ställe gebaut werden könnten, fand die Kritik von Kretschmer. Dies sei ein Außenbereich, dort solle man die Bebauung nach Paragraph 35 nicht zulassen.

Er regte an, dass ein Teilbereich zu einer Waldfläche für die Umweltbildung gewidmet werde. Dem Waldkindergarten und anderen Vereinen sollten dann eine Vorrangnutzung eingeräumt werden. Angelica Röhrs-Teuber stellte klar, dass zum Bau von Ställen erst ein Bebauungsplan nötig wäre. Für eine Festsetzung, dass nach Paragraph 35 nicht gebaut werden dürfe, sei der Grünordnungsplan nicht das richtige Instrument. Eine weitere Anregung war, dass der Eigentümer der Gemeinde ein Vorkaufsrecht einräume, wenn er denn mal verkaufen wolle. Dabei solle darauf geachtet werden, dass es dann heißt, dass die Rennbahn Hoppegarten GmbH und alle Nachfolger-Gesellschaften dieses Vorkaufsrecht der Gemeinde einräumen. Angelica Röhrs-Teuber versprach, diesen Vorschlag mit dem Eigentümer zu besprechen.

Rainer Becker war es dann, der die Diskussion im Ausschuss beendete. Denn es ginge jetzt erst einmal darum, den Entwurf auszulegen. Die Zeit drängt. Die Mehrheit des Bauausschusses empfahl der Gemeindevertretung die Auslegung.