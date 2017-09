50 Mal Heimatkunde

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Sven Kornisch macht Druck in die Brandenburger Heimatkunde. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte lebt auf, lädt erfolgreich zum "Altstadt-Tratsch", leistet Projektarbeit wie am Mühlenrad und produziert Heimatkundliche Blätter. Die waren 1993 wiederbelebt worden, jedoch in 20 Jahren nur 33 Mal erschienen. 2013 sollte Schluss sein. Im Februar 2014 packte Sven Kornisch zu, weitete Inhalt, Verbreitungsgebiet und Kundschaft aus, sodass am 29. September 2017 bereits das Jubiläumsheft erscheinen konnte. Druckfrisch zu haben sind die "50. Heimatkundlichen Blätter"! Als 100-seitiges Sonderheft, wofür die Auflage auf 1.750 erhöht wurde. Und der Preis. Für 3,50 Euro ist das Heft erhältlich in der Wichern-Buchhandlung, bei Thalia (St.-Annen-Galerie), Tabak-Schulze, im Industriemuseum, Blumenparadies (Hochstraße), in den Tourismuszentren in Lehnin und Wusterwitz.