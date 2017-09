Stadtwerke testen Elektromobilität

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Die Stadtwerke Brandenburg testen als moderner Energieversorger im Arbeitsalltag weiter, was in absehbarer Zeit zur Normalität im Leben werden soll. Elektromobilität kann Verbrennungsmotoren ins Abseits drängen, zumindest wenn die Anschaffungspreise runter und die Reichweiten raufgehen. StWB-Mitarbeiter können zumindest im Dienst den Fortschritt erleben. Was mit einem Erdgas-Auto und 2012 mit dem Renault "Twizy" seinen Anfang nahm, mit der Anschaffung von vier E-Bikes untermauert wurde, erlebt nun mit der Erweiterung des Fuhrparks um zwei vielversprechende Elektroautos seine Fortsetzung. Die sparsamsten unter den 42 StWB-Firmenfahrzeugen sind nun ein Renault ZOE, mit dem man nach vierstündigem Ladezyklus 400 Kilometer zurücklegen können soll, und der Nissan ENV200. Der Deutsche Nutzfahrzeuge-Sieger 2016, der bis zu 770 Kilo Zuladung verträgt, steht für die Monteure bereit und soll als "Lastesel" immerhin noch 180 Kilometer schaffen. Mit einem Preis von 27.500 Euro für den Kleinwagen und 27.700 Euro für den Großen wahrlich keine Schnäppchen. "Und deswegen auch noch nicht für den Ottonormalverbraucher attraktiv", weiß StWB-Geschäftsführer Gunter Haase. Wir wollen Erfahrungen mit den Fahrzeugen sammeln und ihre Alltagstauglichkeit testen." Bis es sich lohnt, die gesamte Fahrzeugflotte auf Strom umzustellen, werde noch einige Zeit vergehen. "Aber die Elektromobilität kommt in Schwung", weiß Haase, auch resultierend aus dem vermehrten Zulauf an den Ladestationen am Pack- und Bahnhof. Nach und nach wollen die Stadtwerke weitere E-Säulen in der Stadt installieren, um die Elektromobilität voranzubringen.