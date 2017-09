Ein Leuchtturm für Bildung

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Was für ein Tag in Neuzelle. Pünktlich zum großen Festtag bei der St. Florian Stiftung schaute am Freitag der goldene Herbst vorbei. Bei blauem Himmel und viel Sonne wurden zwei Gebäude auf dem Gelände eingeweiht. Doch der eigentliche Grund der Feier geht geschichtlich viel weiter zurück. Vor 175 Jahren hatte Pfarrer Florian Birnbaum den Grundstein für die Bildung in Neuzelle gelegt. Nach seinem Tod setzte die vor 140 Jahren gegründete St. Florian Stiftung in Neuzelle sein Wirken fort. Bis heute.