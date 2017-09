Der Poller kommt nun wirklich

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Es wäre nicht der erste Beschluss gewesen, von dem die Stadtverordneten wieder abgerückt sind. Aber in diesem Fall passierte es nicht. Nach langer und teils heftig geführter Debatte haben sich am Donnerstag in namentlicher Abstimmung 14 Stadtverordnete dagegen ausgesprochen, die Aufstellung eines zweiten Pollers in der Großen Straße, Höhe Buchhandlung Micklich, um ein Jahr zu verschieben. Neun waren dafür, sieben enthielten sich.