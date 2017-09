Millionenprojekt gestartet

artikel-ansicht/dg/0/

Wer derzeit auf der GeoportalInternetkarte des Landkreises Märkisch Oderland den Punkt "Breitbandausbau" aufruft, der sieht das gesamte Kreisgebiet mit roten Punkten übersät. Das sind die förderfähigen Adressen der Haushalte, die weniger als 30 Mbit/s Downloadrate haben und in den nächsten drei Jahren nicht eigenwirtschaftlich von einem Telekommunikationsanbieter ausgebaut werden. Das betrifft insgesamt 36 000 Haushalte im Kreis.

Vor allem im Oderbruch gibt es Bereiche mit orangen Punkten. Das sind die Adressen der Haushalte, die derzeit weniger als 30 Mbit/s Downloadrate haben, aber in den nächsten drei Jahren eigenwirtschaftlich von einem Telekommunikationsanbieter ausgebaut werden sollen. Darunter fallen auch Haushalte, welche im Nahbereich der Hauptverteiler liegen und damit der Ausbauverpflichtung der Bundesnetzagentur unterliegen.

Und nur ganz wenige Punkte sind grün. Das sind die Adressen der ausreichend versorgten Haushalte. Dort haben die Bewohner schon jetzt mehr als 30 Mbit/s Downloadrate. Jedermann kann seine Adresse auf der Seite eingeben und erfährt so, zu welcher Ausbaustufe sein Grundstück gehört.

Der Kreis Märkisch-Oderland hatte zum 28. Februar sieben Anträge gemäß der Breitbandförderrichtlinie des Bundesverkehrsministeriums eingereicht. Im Zuge der Erarbeitung der Anträge konnte die momentane Versorgungssituation im Landkreis festgestellt werden.

Am 27. Juli hatte der Landkreis den Förderbescheid über 64 Millionen Euro gemäß Förderrichtlinie des Bundes erhalten, so dass das Ausschreibungverfahren starten konnte. Danny Wollank vom Wirtschaftsamt des Kreises informierte im Wirtschaftsaussschuss des Kreistages, dass sich für jeden der sieben Ausbaubereiche jeweils mindestens zwei Bewerber gemeldet haben. Die Angebote werden jetzt geprüft. Am 10. Oktober sollen dann die Ausschreibungsunterlagen versandt werden. Die Bewerberfirmen haben bis zum 28. November Zeit, ihre Angebote abzugeben. Der Kreis hat dann sechs Wochen Zeit zur Prüfung, erläuterte Wollank. Im Januar und Februar 2018 werden die Verhandlungen geführt, die im März abgeschlossen werden sollen, so der Zeitplan.

In der Diskussion zum dann folgenden Ausbau der Anschlüsse und Leitungen vor Ort machte Danny Wollank auf die Größe der Aufgabe aufmerksam. Es sei auch für die Betriebe bundesweit eine Herausforderung, diesen großen Bedarf abdecken zu können. So könne man auch noch nicht abschätzen, wann und wo aus den vielen roten und orangen Punkten auf der interaktiven Karte des Geoportals endlich grüne werden.

Im Hauptausschuss und in der Gemeindevertretung von Letschin hatten sich die Gemeindevertreter recht deutlich dafür ausgesprochen, dass der Ausbau in jeder Hinsicht von den Kommunen unterstützt werden muss. Damit werde eine Infrastruktur geschaffen, die für das Überleben der Region von Bedeutung sei.

Die Karte im Internet: http://bit.ly/2oXr5ta