Abenteuer im Schlamm

Finowfurt (MOZ) Eine Premiere feiert der Spartan Race am Sonnabend in Finowfurt. Auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums machen sich 2500 Teilnehmer auf die fünf- und 13-Kilometer-Strecken, die es ganz schön in sich haben. Hier müssen die Teilnehmer nämlich nicht nur einfach die Strecke möglichst schnell laufen, sondern auch noch zahlreiche Hindernisse überwinden. Die "Spartaner" müssen durch Schlamm robben, Netze hinaufklettern und Steilwände hinunterspringen. Auf die Strecke kann man als Einzelstarter gehen oder im Team. Wer ein Hindernis nicht absolvieren kann, muss stattdessen sogenannte Burpees, also Liegestütz-Hock-Strecksprünge absolvieren.