13 Resultate bereits Ã¼ber 500er-Grenze

Schwedt (MOZ) 542 Kegel zum Auftakt für Denise Röpke (SSV PCK I) sowie 540 Kegel durch Stefan Lüdtke (PCK III) am zweiten Spieltag waren bislang die Höchstleistungen in der noch jungen Uckermarkliga-Saison der Classic- Kegler. Insgesamt kamen bereits 13 Resultate jenseits der 500er-Grenze in die Protokolle.