Ehrenamtler im Rathaus ausgezeichnet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608278/

Bürgermeister Kirsch lobte in seiner Rede neben der Entwicklung, die Deutschland und die Stadt in den zurückliegenden 27 Jahren genommen haben, die engagierten Menschen, die diesen Weg geebnet und mit Leben erfüllt haben. "Die Menschen machen unsere Stadt aus", betonte er. "Millionen haben Brüche in ihrer Biographie in Zukunft verwandelt." Die Freiheit habe nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sie sei einhergegangen mit der Übernahme neuer Verantwortung. Die Vielfalt in der Sozialstruktur sei ein Ergebnis dessen. Herausragendes habe Dr. Bernd Rühle bewegt. Der vor gut drei Jahren verstorbene Ehrenbürger der Stadt wäre am 10. September 85 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren wurden jetzt an seinem Grab auf dem Friedhof und am Wegweiser neben dem Rathaus je eine Ehrentafel angebracht.

Die Geehrten: Frank Retzlaff (Verein Chemiefreunde Erkner/Chemiekabinett KuCK); Jeannine Schneider, Melina Schniegler-Dagge (Stadtteilzentrum der Gesellschaft für Arbeit und Soziales); Petra Schierbaum (Frauen- und Familienzentrum); Sigrid Riedel (Kunstfreunde Erkner); Maria Schoenenburg, Christian Buch (Ferienland); Angelika Zehmke (Arbeitslosenservice Erkner); Katrin Sell (Gerhart-Hauptmann-Museum); Vivien Pietzker, Maria Reichelt (Kantorei Erkner-Neu Zittau); Margot und Jens Buhrke (katholische Kirchengemeinde); Oliver Koblenz (Ruderverein Wasserfreunde).