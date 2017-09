Zum Saisonstart knapp verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mit dem MTV Altlandsberg reiste zum Auftakt der neuen Saison ein bekannter Gegner mit 13 hoch motivierten Spielerinnen beim HCA an und gewann das Punktspiel in der Handball-Oberliga der A-Jugend knapp mit 24:21.Schon wer die Gäste-Erwärmung verfolgte, konnte wohl ahnen, wie viel Professionalität in diesem Kader vorhanden ist. Dieser entwickelte von Anfang an höchstes Tempo.

Elisa Branding (3) und Lea Nedlin sorgten aber in einer turbulenten Startphase erst einmal für ein 4:3 des HCA. Wenn sich der Gastgeber nach einem erfolgreichen Angriff zurück orientiert hatte, waren die MTV-Mädels nach "schneller Mitte" schon wieder da. Sofortiges Umschalten war also äußerst wichtig in dieser Partie.

Nach einer Angermünder Auszeit gelang dem Gast eine Zwei-Tore-Führung, ehe Branding, Lena Hoffmann und Nedlin zum 9:9 ausglichen. Dann ein Schock für den HCA: Die bis dahin extrem stark spielende Branding musste nach einem Ellenbogenhieb ins Gesicht unter Schmerzen das Spielfeld verlassen. Drei Tore in Folge für Altlandsberg fielen danach noch bis zum Halbzeitpfiff.

Dass Elisa nach Wiederbeginn erneut mitspielen konnte, glich einem kleinen Wunder: Mit Hilfe des Adrenalins und ihres unbändigen Willens versuchte sie nun wieder, dem Team voranzugehen. Dies gelang: Rückraum- und Kreisspielerinnen schafften den Anschluss. Nach einer Gäste-Auszeit wurden im Angriff Alina Trettin, Lilu Tech, Josy Klockow und Hoffmann immer stärker. Nach 46 Minuten ging der HCA erstmals wieder in Führung. Zweimal hintereinander traf Hoffmann - das Spiel schien sich zu Gunsten des Angermünder Teams zu verschieben, aber der Gast kam wieder.

Atlandsberg wechselte die Torhüterin - die neue Keeperin hielt stark oder hatte das Glück, dass Brandings Würfe an die Latte knallten. Perfekt eingeleitete Gegenstöße brachten den MTV wieder in Führung. Vor allem Außenspielerin Anna Kunze, auf deren Konto allein neun Tore gingen, bekam man nicht in den Griff. Zehn Sekunden vor Ultimo folgte ein Nedlin-"Blackout", als sie versuchte, eine Gegnerin im vollen Lauf am Torwurf zu hindern - mit "zwei Minuten" war sie gut bedient. Glücklicherweise kam es zu keiner schweren Verletzung. Den fälligen Siebenmeter hielt Melina Beutler.

Als Fazit bleibt, dass alle ein temporeiches, spannendes Match verfolgen konnten und die sechs HCA-Spielerinnen, die immer beim Training sind, auch in der Lage waren, 60 Minuten auf gutem Niveau durchzuspielen. An anderen Dingen muss weiter viel gearbeitet werden.

HC Angermünde: Beutler, Tech, Hoffmann (6 Tore), Branding (7), Nedlin (4), Trettin (3), Guse, Klockow (1), Folgmann