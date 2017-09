Dialogdisplay misst Tempo

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In Kürze wird in Sommerfelde wieder ein Dialogdisplay installiert. Und zwar am Ortseingang aus Richtung Eberswalde. Ein zweites Gerät soll 2018 folgen, am Ortseingang aus Richtung Tornow. Dies erklärte Ortsvorsteher Werner Jorde während der jüngsten Bürgerversammlung. Die Tafeln mit den Smileys würden die Geschwindigkeit messen. Diese Tempo-Erfassung, so ergänzte Bürgermeister Friedhelm Boginski, sei die Grundlage für möglicherweise weitere Schritte. Etwa die Frage, ob Maßnahmen der Verkehrsberuhigung nötig sind.