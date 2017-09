FSV und Einheit einig im Böller-Streit

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nach dem Brandenburgliga-Derby zwischen dem FSV und Einheit Bernau am 22. September, in dem der Schiedsrichter das Spiel wegen mehrerer Störungen durch Böller fünf Minuten vor Schluss kurzzeitig unterbrechen ließ, haben beide Vereine jetzt eine gemeinsame Erklärung an den Fußball-Landesverband geschickt.

"Wir haben uns dazu entschieden, damit da nichts reininterpretiert werden kann", erklärte der sportliche Leiter von Einheit Bernau, Olaf Skotnik. Er versteht nicht, warum der Landesverband das Spiel nicht wie vor drei Jahren als Hochsicherheitsspiel einschätzte. Dann wäre eventuell auch mehr Polizei vor Ort gewesen.

Verwundert zeigten sich beide Vereine auch darüber, dass Schiedsrichter Max Stramke in seinem Bericht die Böller vor allem den Einheit-Fans zugeschrieben hatte. Dies sei durch entsprechende Fangesänge zu erkennen gewesen. "Bei den Lichtverhältnissen - wie will man das denn erkennen?", fragt sich Olaf Skotnik. Der FSV Bernau habe getan, was er konnte, um solche Zwischenfälle zu verhindern. "Aber ganz ausschließen kann man so was nicht. Es gibt immer Schwachköpfe, die Böller reinschmuggeln. Denen geht es ja auch nicht um Fußball. Das sind die, die auch zum Dorffest gehen, um sich zu prügeln."

Der FSV Bernau hatte die doppelte Anzahl Ordner für das Spiel beordert und vereinzelt Taschenkontrollen durchgeführt. Mehr könne man nicht tun, ist auch Marc Krüger vom FSV überzeugt.

Entscheiden muss nun das Sportgericht. Eine Geldstrafe, aber auch Platzsperren seien bei solchen Vorfällen möglich, sagt Olaf Luzi, Vorsitzender des Sportgerichts. "Aber das wird im Einzelfall entschieden."