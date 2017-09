Alles für die Eule

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Eulen haben es ihm angetan: Seit fünf Jahren bietet Lehrer Hans-Jörg Beyer an der Oberschule in Briesen eine Eulen-AG an. Neben Wissensvermittlung und -austausch gehört auch der Bau eines Lehrpfades hinter dem Schulgebäude zu den Aktivitäten der Schülergruppe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608283/

Da oben in der Niströhre soll er sich ansiedeln: Lehrer Hans-Jörg Beyer und die Schülerinnen der Eulen-AG an der Briesener Oberschule, Erna Richter, Yasmin Sommerfeld und Anna Sandner (v. l.), hoffen auf einen Steinkauz.

Da oben in der Niströhre soll er sich ansiedeln: Lehrer Hans-Jörg Beyer und die Schülerinnen der Eulen-AG an der Briesener Oberschule, Erna Richter, Yasmin Sommerfeld und Anna Sandner (v. l.), hoffen auf einen Steinkauz. © MOZ/Sandra Jütte

Die Infotafel, die gespickt ist mit Texten und Bildern über die Eule als heimischem Jäger, ist Hans-Jörg Beyers ganzer Stolz. Statt in der rauen Natur hängt sie in dem kleinen Raum, den die Eulen-AG der Oberschule in Briesen für ihre wöchentlichen Treffen nutzt. Daneben kleben einige Bilder der heimischen Greifvögel an der Wand. "Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich mit meinen Schülern zum Erhalt dieser Tiere beitragen kann", sagt der Lehrer, der seit 15 Jahren jede Gelegenheit nutzt, um sich über Eulen zu informieren. Ein Naturfreund sei er schon immer gewesen. An den Vögeln fasziniere ihn vor allem die Ruhe, die sie ausstrahlen, sagt er.

Vor fünf Jahren war die Gründung einer Arbeitsgruppe für Natur- und Eulenschutz an seiner Schule daher eine logische Konsequenz. Seitdem arbeitet der 60-Jährige mit interessierten Schülern unter anderem daran, über die verschiedenen Eulenarten aufzuklären; die Gruppe sammelt Artikel und verfasst selbst Berichte. Im ersten Jahr sei auch ein kleiner Film entstanden, erzählt Hans-Jörg Beyer. All diese Aktivitäten sind in einem schon recht vollen Natur-Tagebuch, das vor ihm und neben einer Fachzeitschrift über Eulen auf dem Tisch liegt, dokumentiert.

Thema diesmal ist der bevorstehende Tag der offenen Tür. "Da könnten wir doch wieder ein Eulen-Quiz machen?", schlägt Erna Richter vor. Die 14-Jährige ist bereits das dritte Schuljahr in Folge bei der AG dabei. "Mir gefallen einfach die Tiere. Ich finde sie hübsch, und sie sind ja auch klug", sagt die Schülerin. "Und sehr nützlich", ergänzt Hans-Jörg Beyer und erklärt, dass Eulen vor allem die Mäuse- und Ratten-Populationen regulieren.

Auch die beiden anderen Schülerinnen in der AG, Anna Sandner und Yasmin Sommerfeld, sind schon länger dabei und haben im vergangenen Jahr mitgeholfen, erste Elemente für einen Lehrpfad anzulegen, der auf der Streuobstwiese hinter dem Schulgelände entstehen soll.

Deren Pflege und Erweiterung gehört ebenfalls zur Arbeit der AG. Für das Projekt hofft Hans-Jörg Beyer in diesem Jahr erneut auf Hilfe von regionalen Firmen und Fördermittel vom brandenburgischen Bildungsministerium.

Bereits jetzt wachsen auf der Wiese junge Apfel- und Birnenbäume, Brombeer- und Vogelbeersträucher heran. In einer Ecke steht ein Insektenhotel aus Holz, in einer anderen ein Greifvogelansitz, im größten Baum hängt eine Niströhre für Steinkauze. Eine weitere ist geplant."Das wäre natürlich ein Riesenerfolg, wenn sich einer hier ansiedeln würden", sagt der Lehrer für das Fach Wirtschaft, Arbeit und Technik (WAT). Viele Voraussetzungen dafür seien schon erfüllt, nur der Vogel fehlt noch.

Spätestens dann wünscht sich Yasmin Sommerfeld eine Nachtwanderung, um mal eine Eule in der freien Natur zu beobachten. Bis dahin ist das nur im Fürstenwalder Heimattiergarten möglich, in dem die AG auch eine Patenschaft für einen Steinkauz übernommen hat.