Freie Fahrt nach anderthalb Jahren

Eberswalde (MOZ) Seit Freitagmittag fahren wieder Autos auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Ungeduld war so groß, dass die Dauerbaustelle symbolisch bereits am frühen Morgen für den Verkehr freigegeben wurde. Zugleich trat im Umfeld eine neue Einbahnstraßenregelung in Kraft.