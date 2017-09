Andrang auf der Jubiläumsbörse

artikel-ansicht/dg/0/

Der Herbst zeigt sich zu dieser Jubiläumsbörse von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein lockt weit vor der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr Schüler, Lehrer, Eltern und Aussteller auf das Gelände des Paulus-Praetorius-Gymnasiums. Peter Liebehenschel aus Basdorf, der die Firma seines Sohnes auf der Börse vertritt, hat seinen Stand bereits aufgebaut. Neben ihm steht die Märkische Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH. "Die haben uns gerade einen unserer Mitarbeiter abgeworben", sagt Liebehenschel. "Die zahlen ein bisschen mehr", weiß er. Gram ist er den Kollegen deshalb aber nicht. "Wir kennen uns gut, und wäre es nicht die MRA, wären es andere", stellt der Basdorfer fest.

Sieben Beschäftigte hat Metallbau Liebehenschel - drei Schlosser, drei Lehrlinge und eine Sekretärin. In der kommenden Woche erhält sie Zuwachs. Der Syrer Walid Habash stößt zur Mannschaft. Der 25-Jährige, der bei Familie Oberhof in Basdorf lebt, wird als Schlosserhelfer eingestellt. Liebehenschel senior freut sich schon. Ihn und den Syrer verbindet nämlich eine Leidenschaft: die Musik. "Walid spielt auch Gitarre", erzählt der singende Basdorfer Ortsvorsteher, der beim alljährlichen George-Brassens-Chanson-Festival dabei ist. "Das wird bestimmt gut", ist er überzeugt.

Eine Firma, in der es familiär zugeht, sucht auch Dennis. Der 16-Jährige aus Bernau weiß zwar noch nicht genau, was er nach der 10. Klasse werden will. "Aber etwas handwerkliches sollte es schon sein", findet er. "Mit der Theorie habe ich es nicht so", erklärt er. Ob er vielleicht bei der Firma L. Dietze & Sohn Fördertechnik richtig wäre. Das Familieunternehmen, gegründet 1880, ist zum ersten Mal auf der Bernauer Ausbildungs- und Studienbörse vertreten. Claudia Dietze kümmert sich unter anderem um die Ausbildung in dem Betrieb, der 85 Mitarbeiter und zurzeit acht Azubis hat. Mechatroniker, Fachkräfte für Lagerlogistik und Kauffrauen für Büromanagement lernen hier ihr Handwerk. "Die jungen Leute zu finden, die wir in der Wirtschaft brauchen, wird immer schwerer", stellt sie fest. Deshalb ist sie zur Börse gekommen. Die sei "toll organisiert" lobt sie. "Ich bin überrascht, wie viel hier los ist", sagt die junge Frau.

Carmen Prusky, Qualitätsbeauftragte für Ausbildung im Immanuel Klinikum Herzzentrum Bernau, ist zwar nicht überrascht von dem Andrang. Immerhin ist die Klinik "Stammgast" auf der Börse. Doch die 55-Jährige findet auch, dass in diesem Jahr weit mehr Aussteller dabei sind. Und sie erlebt "junge Leute, die klare Vorstellungen und konkrete Fragen haben. In den vergangenen Jahren war das nicht immer so", stellt die Wandlitzerin fest. Pro Jahr bildet das Immanuel Klinikum zwölf Gesundheits- und Krankenpfleger, Operationstechnische Assistenten und seit diesem Herbst zusätzlich jeweils eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und eine Hebamme/Gesundheitshelferin aus. Etwa 250 Bewerbungen gingen pro Jahr bei ihr ein, erzählt die gelernte Krankenschwester. "Wir müssen allerdings wesentlich mehr selektieren als in früheren Jahren", erzählt sie. Zum einen, weil die Bewerber aus allen möglichen Ländern kämen und die sprachlichen Voraussetzungen fehlten. Zum anderen gebe es auch viele mit schlechten Noten. "Noten sind zwar nicht entscheidend, entscheidend ist der Mensch", sagt Carmen Prusky. "Aber mit Vieren und Fünfen kann man die Ausbildung nicht durchhalten", weiß sie.

Zur Börse mitgebracht hat die oberste Ausbilderin des Bernauer Krankenhauses drei Auszubildende - zwei angehende Krankenpfleger und eine angehende Operationstechnische Assistentin. Die 19-jährige Lisa Schreiber hat ihre Ausbildung im April begonnen und inzwischen die Probezeit bestanden. Sie hat sich bewusst für eine medizinische Ausbildung entschieden. "Ich war selbst lange Patientin und weiß, wie wichtig es ist, wenn ein Pfleger reinkommt und fragt, wie es einem geht oder ob er helfen kann", sagt die junge Frau aus Birkholzaue. Den Schülern, die sich an diesem Vormittag bei ihr und bei dem angehenden Krankenpfleger Pascal Giese nach der Ausbildung erkundigen, nennen die beiden nicht nur die Zugangsvoraussetzungen für die Medizinische Akademie, an der sie Unterricht haben, sondern auch, was ihrer Ansicht nach zwingend notwendig ist: Empathie, soziales Engagement, Lust auf Menschen, Teamgeist. "Und man muss sich seiner Grenzen bewusst sein, um professionell rüber zu kommen", ergänzt der 21-jährige Pascal, der im kommenden Jahr sein Examen ablegen wird.

Seit fünf Jahren mit von der Partie auf der Börse sind auch Automotive Weber aus Bernau. Das Unternehmen mit inzwischen 125 Mitarbeitern bildet pro Jahr zwei Industriemechaniker, einen Mechatroniker und einen Maschinen- und Anlagenfahrer aus. Zwei Jahre durchlaufen die Azubis die Lehrwerkstatt. Im dritten Ausbildungsjahr kommen sie in die einzelnen Bereiche. "Das Interesse unserer Firma ist es, die Lehrlinge nach der Ausbildung auch zu übernehmen", sagt Ausbildungsleiter Jörg Binding. Beste Aussichten für Alex Kilias, der gerade seine Lehre begonnen hat. Gefunden hat er den Ausbildungsplatz übrigens auf der Börse im vergangenen Jahr.