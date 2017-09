Konjunktur beschert Stellenzuwachs

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Die seit Jahren anhaltende Konjunktur ist in der Uckermark angelangt. Die Zahl der Arbeitsplätze im Landkreis steigt wieder. In den vergangenen zwölf Monaten sind fast 500 Stellen dazugekommen. So viele Jobs hat es letztmals vor 15 Jahren gegeben.

Gerade hat die Bundesarbeitsagentur die Zahlen zum Stichtag 31. März veröffentlicht. Demnach gibt es in der Uckermark aktuell 38 017 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Ein Jahr zuvor waren es 37 541. Dahinter stehen neue Jobs, die zwischen Lychen und Stolpe, zwischen Herzsprung und Brüssow entstanden sind. Zum Vergleich: Im Jahre 2000 hatte der Landkreis schon mal mehr als 43 000 Stellen. Danach kam der große Einbruch. Den Tiefstand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen markierte das Jahr 2006. Da gab es bloß noch 33 849 Jobs. Seitdem steigen die Zahlen aber wieder. Wenn auch langsam, so doch kontinuierlich. Mal sind es bloß 100, dann kommt wieder ein Sprung mit 500 neuen Stellen dazu.

Dieser sichtbar steigende Trend wird gerade vom Jobcenter Uckermark mit größter Freude betrachtet. Je mehr Auswahl an freien Stellen, desto größer die Chance für Langzeitarbeitslose, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Die Möglichkeiten der Vermittler steigen, ihren Kunden eine passende Arbeit anbieten zu können. Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit schon seit Jahren konstant, doch beklagte die Behörde konstant ein Fehlen an Neuansiedlungen in Verbindung mit neuen Arbeitsplätzen. Fabriken und Unternehmen in nennenswerter Größenordnung entstehen auch nach wie vor nur selten im strukturschwachen Nordosten Brandenburgs. Aber die vorhandene Wirtschaft zeigt sich so stabil, dass sie Leute einstellt und auch neue Jobs schafft. Die vorsichtige Zurückhaltung scheint vorbei. Viele Firmenchefs fürchteten einen Einbruch der Auftragslage wie nach 2000, als die Baubranche vehement Arbeitskräfte verlor. Andere Branchen folgten.

Beim Vergleich mit anderen Regionen hinkt die Uckermark trotz aller Positiv-Trends weiter hinterher. So hatte der Barnim im Jahre 2000 nur rund 1500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mehr als die Uckermark. Heute liegt die Differenz bei fast 10 400 Jobs. Durch die Entwicklung im Speckgürtel und die günstigen Wirtschaftsbedingungen hat der Barnim seine ökonomische Kraft auf einen Spitzenwert ausbauen können. Das schlägt sich im Jobangebot nieder.

Die Uckermark muss nun versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Denn die Entfernung zu den Metropolregionen Berlin und Stettin ist gering. Jeder neue Job bedeutet mehr Kaufkraft.

Kehrseite der Medaille: Immer mehr Stellen werden nicht besetzt, weil schlicht und ergreifend die benötigten Fachkräfte fehlen. Schon seit Jahren bemühen sich die Arbeitsagentur und das Jobcenter, mit immer tiefer gehenden Qualifizierungen und auch Umschulungen das notwendige Personal zu beschaffen. Der Aufwand dafür steigt von Monat zu Monat, weil auch die Berufsanforderungen immer komplexer werden.

Arbeitsagentur und Jobcenter gehen übereinstimmend davon aus, dass auch in den kommenden Monaten die Zahl der Stellen weiter wächst.