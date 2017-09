Im Zeichen des Apfels

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen". Das Zitat, das von Martin Luther stammen soll, spricht für sich: Ein Baum steht für das Leben und für die Hoffnung. Was aber genau ein Mann vor 500 Jahren gesagt und getan hat, kann man wohl nicht mehr genau herausfinden. Das macht aber gar nichts. Die Haltung ist es, auf die es ankommt. Einen Apfelbaum pflanzen, das ist ein Bekenntnis zur Geduld, zum Warten können auf bessere Tage und zur Freude am Genuss, ein Bekenntnis zum Sinn für die ganz kleinen Verheißungen und ein starkes Bekenntnis zum Leben. Deshalb stand das Erntedankfest der zu LAFIM Gruppe gehörende "Fliedners" auch unter diesem Motto. Die LAFIM-Gruppe ist ein Verbund von Diensten der Altenhilfe, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe und verschiedener Dienstleistungsbetriebe. Die christliche Nächstenliebe ist seit 1882 die Motivation des diakonischen Handelns, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht. Wichtiger Bestandteil des Erntedankfestes in der Belziger Chaussee war wie immer der Festgottesdienst. Er machte deutlich, wie bestrebenswert es ist gegenseitige Toleranz zwischen "normalen" und Menschen mit Behinderungen in jeglicher Form aufzubauen. Das Anliegen nach Normalität soll eine Selbstverständlichkeit werden. "Also lasst uns alle zusammen - Menschen mit und ohne Behinderung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene - einfach nur einen schönen Tag erleben", hieß es dann am Ende des Gottesdienstes. Einträchtig genossen alle die vielen Attraktionen wie Torwandschießen, einem Labyrinth, der Modenschau, Clown und Zaubereien bis hin zur Kremser Fahrten. Hungern musste natürlich auch keiner. Mit ihrem großen Engagement haben die Mitarbeiter maßgeblich zum kulinarischen Erfolg des Erntedankfestes beigetragen und verwöhnten ihre Gäste mit Kaffee, vielen Sorten Kuchen und frischgebackenen Waffeln Bratwurst, Steaks, Reibekuchen oder alkoholfreien Cocktails. "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich...",- am Ende des Erntedankfestes wurde dann das Zitat in die Tat umgesetzt und ein Apfelbaum gepflanzt. Ein Symbol für das Weiterschauen, über den eigenen Horizont hinaus.