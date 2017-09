artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin wird am Sonntag die bundesweit erste gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen. Mit der Trauung des Paars Karl Kreile und Bodo Mende um 9.30 Uhr am Rathaus Schöneberg wird die "Ehe für alle" eingeläutet, die im Sommer beschlossen wurde und am 1. Oktober in Kraft tritt. Damit können schwule und lesbische Paare genau wie heterosexuelle Paare mit allen Rechten und Pflichten heiraten. Neun gleichgeschlechtliche Paare wollen diesen Schritt am Sonntag in Berlin wagen oder ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen.