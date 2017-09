FÃ¼rstenberger Gesamtschule wird nicht wieder erÃ¶ffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Auf eine Reaktivierung ihrer Gesamtschule brauchen die Fürstenberger in absehbarer Zeit nicht zu hoffen.Das brandenburgische Schulgesetz lässt dies nicht zu. Über die seitens der Kommune zu diesem Thema geführten Gespräche und die Begründung des Landes informierte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) am Donnerstag bei der Sitzung der Stadtverordneten.

Anfang des Jahres hatte die Fraktion Pro Fürstenberg mit ihrem Vorstoß, die Verwaltung zu beauftragen, alle Möglichkeiten einer Reaktivierung abzuklären , eine große Mehrheit im Stadtrat gefunden. Zwar war seitens Pro-Fürstenberg-Fraktionschef Raimund Aymanns bereits damals auf eine Anmerkung der Kreisverwaltung hingewiesen worden, wonach eine Wiedereröffnung nicht möglich sei, da die geforderte Zweizügigkeit nicht gegeben sei. Allerdings bemängelte er, dass den Stadtverordneten keine belastbaren Daten, etwa zu Schülerzahlen vorlagen.

Die legte die Verwaltung am Donnerstag nun vor. Demnach übersteigt die Anzahl derjenigen Fürstenberger Kinder, die an eine weiterführende Schule wechseln, bis ins Jahr 2028 nur einmal die 50er-Marke. Doch laut Schulgesetz muss eine Zweizügigkeit mit mindestens 50 Schülern für die kommenden fünf Jahre gesichert sein. Und bei den Fürstenberger Zahlen sei zu beachten, dass etwa ein Drittel der Schüler nicht an eine Oberschule wechseln werde, sondern ans Gymnasium. Unterm Strich wird so bis 2028 nicht einmal die 40-Schüler-Marke erreicht, meist sogar deutlich weniger, wenn es darum geht, potenzielles Klientel für eine Fürstenberger Oberschule zu ermitteln.

Interessierte aus umliegenden Gemeinden mit in die Überlegungen einzubeziehen, beispielsweise auch die Kooperation mit der Nachbarstadt Lychen zu suchen, wie von Aymanns während der jüngsten Sitzung noch einmal angemerkt, sei nicht zielführend, so Bürgermeister Philipp. Explizit dürften laut den Vorgaben des Landes keine Schüler aus andere Einzugsbereichen für die Bedarfsermittlungen einbezogen werden. Einen privaten Träger, der eine Oberschule in Fürstenberger betreiben will, habe man nicht gefunden. Für Unterstützung sei die Verwaltung jedoch dankbar. Den Fürstenberger Standort als Filiale der Granseer Werner-von-Siemens-Oberschule zu eröffnen, war von deren Schulleitung von vorn herein ausgeschlossen worden, da sich die Organisation zwei Standorte nicht zuletzt aufgrund der Personalsituation sehr schwierig gestaltet hätte.

Philipp sprach von einer "ernüchternden Realität", wies jedoch gleichfalls daraufhin, dass das Schulgesetz nicht in Stein gemeißelt ist, sondern das Ergebnis politischer Mehrheiten, die sich auch ändern können.

Der CDU-Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete Olaf Bechert riet dazu, das Thema im Auge zu behalten. Zwar sei richtig, dass die Kreistagsabgeordneten keinen Antrag zur Errichtung einer Oberschule in Fürstenberg im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes gestellt hatten. Jedoch sei seinerzeit das Thema noch nicht aktuell gewesen.