Havelland (MOZ) Mit Ende des Jahres 1965 kippten in der DDR das zwischenzeitlich wohlwollende staatliche Verhalten gegenüber der Beatmusik sowie der Umgang mit Beatbands und der jugendlichen Beatkultur."Beat wurde nun als Nervengift des Klassenfeindes abgestempelt, seine Anhänger, allesamt `Rowdys´ und `Gammler´, seien dumm, faul, asozial und hässlich", so Mathias Klätte in seinem Blog "Beat und Rock im Osten". Ganz anders gingen die politisch Mächtigen in den "Bruderstaaten" Polen, CSSR und Polen mit dem Thema Beatmusik um. Dort konnten sich, auch späterhin international sehr erfolgreiche Beatgruppen entwickeln. Ende der 1960er Jahre sahen sich, die für die Jugendpolitik in der DDR Verantwortlichen gezwungen, zur besseren Deckung der Bedürfnisse an jugendgemäßer Tanzmusik auf diese Bands aus dem Osten zurückzugreifen.

Erst 1967 nahm das ständige Auf und Ab zwischen Ablehnung und Anerkennung gitarrenlastiger Musik (DDR-deutsch für Beatmusik) eine endgültige Wendung. Eine vom Politbüro eingesetzte Kommission hatte erkannt, dass man die Szene der ostdeutschen Beatbands nicht unter Kontrolle bringen, geschweige denn den Stil verbieten noch das Interesse bei den jungen Leuten an Beatmusik länger verbieten konnte. Doch wollte man von staatlicher Seite dem kulturellen Einfluss des Westens etwas eigenes, besseres, entgegensetzen.

Eine Ausweitung der Musikproduktionen mit einheimischen Gitarrengruppen sowie die Wiedereinführung von Sanges- und Talentwettbewerben sollte die Lösung bringen. Allerdings sollte es noch Jahre dauern, bis die stark beschädigte inländische Jugendtanzmusikszene den imensen Bedarf nach zeitgemäßer und zugleich von der SED-Politik tolerierter Tanzmusik decken konnte. Deshalb griffen der DDR-Rundfunk und die Veranstalter großer FDJ-Veranstaltungen verstärkt auf Bands aus Polen, der CSSR und Ungarn zurück. Neben den Beatbands "Czerwone Gitary" und "Skaldowie" wurden die Bluessängerin Mira Kubasiska und der legendäre Czeslaw Niemen aus Polen bei uns schnell bekannt. Hinzu kamen, bis zur Niederschlagung des Prager Frühlings, die "Matadors" und die Band "Olympic" aus der CSSR. Den größten Widerhall bei den DDR-Jugendlichen fanden aber damals die ungarischen Bands "Illés", "Lokomotiv GT", "Hungária" und natürlich "Omega".

Für die heimischen Bands bedeuteten die Auftritte ihrer ausländischen Kollegen in der DDR eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Professionalität, als Spiegelbild ihres Könnens, der Kreativität aber vor allem für das fehlende geeignete technische Equipment. In seinem Buch "Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964-1972" von Michael Rauhut, erinnert sich der bekannte DDR-Rockmusiker Thomas Natschinski an die einstige Situation: "Viele der polnischen, vor allem aber der ungarischen Gruppen waren uns damals so meilenweit voraus, dass sie im Prinzip die meisten DDR-Bands `in Grund und Boden´ spielten, wenn sie hier aufgetreten sind. Ihr aggressiver Stil wie auch das ganze Äußere, die langen Haare und Glitzeranzüge, ihre Bühnenshows, kamen unheimlich gut an. Außerdem waren sie oftmals mit hochwertiger Technik und hervorragenden Instrumenten ausgerüstet [...]"

Besonders die unzureichende technische Ausstattung machte den DDR-Bands in den späten 1960er das Leben schwer. So waren die Musiker immer wieder zu Käufen auf dem illegalen Schwarzmarkt angewiesen. Doch damit machten sich Bands strafbar und durch den Staat angreifbar. Folglich entschieden neben dem musikalischen Können auch das handwerkliches Geschick, eigenes Charisma und ausgefallene Ideen über den Erfolg der ostdeutschen Musikschaffenden.

Die DDR-Presse zollte der Musik und den gelegentlichen Konzertauftritten der Rockimporte vielfältigen und stets wohlwollenden Beifall. Die Liveauftritte und Presseresonanz fand jedoch nicht bei allen Jugendlichen positive Resonanz. So beschwerte sich eine junge FDJlerin beim DDR-Jugendmagazin "neues leben" über die ungarische Rockband Omega über deren lange Haare und unzureichend saubere und geschmacklose Kleidung. Die Männer um Bandleader János Kóbor waren um 1970 der ostdeutschen Rockmusikszene weit voraus, denn sie kleideten sich nach dem Vorbild weltbekannter Bands wie Deep Purple und ließen sich von diesen auch musikalisch inspirieren. Zudem präsentierten sie sich mit einer Bühnenschow, wie man sie damals nur im Westen fand. Offensichtlich wurde die junge Dame, die den Konzertbesuch als Auszeichnung erhielt, nur unzureichend im FDJ-Studienjahr auf den zu erwartenden "Kulturschock" vorbereitet und reagierte deshalb total überzogen und mit noch wenige Jahre zuvor üblichem Parteivokabular. Schade um die sinnlos vergebene und von anderen heißbegehrte Konzertkarte.

Ich habe 1969 das erste Mal die Musik von Omega bei einem Bekannten gehört und war von der gerade erschienen LP (Langspielplatte) "10.000 lépés" (Zehntausend Schritte) fasziniert. Die LP hatten ungarische Vertragsarbeiter aus ihrer Heimat zu uns mitgebracht. Besonders die Ballade Gyöngyhajú lány (Perlenhaariges Mädchen), auch später von Frank Schöbel als "Schreib es mir in den Sand" gecovert, hatte und hat es mir angetan. Omega gehörte fortan zu meinen musikalischen Favoriten, und es wuchs der Wunsch, die Magyaren auch ein Mal live zu erleben.

Anders als bei den Bands aus dem Westen, gab es hierfür ja auch durchaus eine reale Chance. Diese bot sich dann zum Jahreswechsel 1972/73. Omega tourte durch die DDR und gastierte auch in Ostberlin, meinem damaligen Studienort. Inzwischen war ich Dank des ungarischen Pavillons in Berlin Besitzer aller bis dahin in Ungarn erschienenen LP's geworden und damit bestens eingestimmt auf einen zu erwartenden Konzertbesuch der Superklasse.

Mit Hilfe meines Berliner Studienfreunds Bernd hielt ich auch schließlich voller Freude und Stolz eine der heiß ersehnten Eintrittskarten in den Händen. Bernd hatte drei Konzertkarten im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Bei dieser Aktion verlor er nicht nur den Hacken seines linken Schuhs und büßte den rechten Ärmel der Jacke ein, sondern es löste sich bei dem Gerangel um die Karten auch noch der große Zeiger seiner Armbanduhr. Doch mein Freund sah das gelassen. Für ihn zählte nur der Erfolg, und so fieberten wir dem Tag des Omega-Konzerts entgegen. Doch bei mir stellte sich pünktlich einen Tag vor dem Konzerttermin eine schmerzhafte Angina in den Weg.

Kein noch so bewährtes Hausmittel wollte damals anschlagen. Schließlich half der von meinen Mitbewohnern gerufene Notarzt. Damit musste ich meinen Traum vom Konzert begraben, und ein vollkommen mit der Omega-Musik "überforderter" Kommilitone durfte an meiner Stelle das Konzert besuchen.

Es sollte dann noch bis zum 7. Oktober 2006 dauern, bis ich schließlich die Hardrocker um János Kóbor das erste Mal live erleben sollte. Die Band hatte sich zuvor in Deutschland recht rar gemacht. Und so lagen die letzten Konzerttermine damals bereits 24 Jahre zurück. 1983 war es zur Verstimmung zwischen Omega und den kulturpolitischen Kadern der DDR gekommen. In der Folge durften die Ungarn nicht in Ostberlin auftreten und haben dann zumindest Ostdeutschland gemieden.

Von den Irritationen war beim Konzert 2006 nichts mehr zu spüren - im Gegenteil, es war ein großartiges Konzert, bei dem die inzwischen in die Jahre gekommenen Fans ihre ebenfalls nicht mehr ganz "taufrische" Band leidenschaftlich feierten. Sechs Jahre später empfing Omega, unterstützt durch ein sinfonisches Orchester, am 17. August 2012 ihre Fans zu "50 Jahre Omega" in der Spandauer Zitadelle zu einer Musikveranstaltung der Extraklasse. Wir Besucher des Rockevents waren damals der Meinung: "Mehr geht nicht." Doch wir sollten uns geirrt haben, wie ich jetzt weiß.

"Unsere" Omegas luden die Fangemeinde am 27. September 2017 zu "55 Jahre Omega" in den Berliner Admiralspalast ein. Alles etwas kleiner, dafür aber umso feiner. Das Konzert war einfach unbeschreiblich. Die Agilität der über 70-Jährigen auf der Bühne mit unverkennbarem Spaß an der Musik, die perfekt abgestimmte Licht- und Lasershow, der optimale Sound - mehr als beeindruckend. Neben einigen neueren Titeln waren vor allem ihre Hits aus der früheren Schaffensperiode zu hören. Natürlich durfte dabei die Ballade Gyöngyhajú lány, ihr wohl erfolgreichster Titel, nicht fehlen.

Omega zählt heute mit 55 Jahren zu einer der ältesten noch aktiven Bands im internationalen "Musikzirkus". Zudem ist sie auch die letzte noch aktive Formation, die die damals für Jugendkultur Verantwortlichen Ende der 1960er Jahre in die DDR holten.

