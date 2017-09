Streit um Grundschul-Spielplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Trampolin und Riesenschaukel, Baumhaus und Rutsche: Diese Wünsche haben sich die Kinder der Linden-Grundschule für den Spielplatz am Rathaus (Richtung Mittelstraße) in Zeichnungen gewünscht. Was daraus werden soll, stellte Birgit Haase vom beauftragten Architekturbüro Grün + Bunt in dieser Woche in Veltens Bauausschuss vor. In drei Ellipsen sollen eine Riesenschaukel, ein Trampolin und eine Drehtrommel platziert werden. Das Herzstück des Spielplatzes soll aber ein Gerät werden, das in ganz Deutschland einmalig sein würde: ein Kachelofen zum Spielen mit Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen und Verstecken. Auch die benachbarten Sportflächen Richtung Turnhalle sollen erweitert und mit Sportgeräten ausgestattet werden.