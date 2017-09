Nach Kritik abgelöst

artikel-ansicht/dg/0/

Gorzów (MOZ) Der bisherige Kommandeur der Feuerwehr in der an Brandenburg grenzenden Wojewodschaft Lebuser Land, Slawomir Klusek, ist von seinem Amt abgelöst worden. In einer dazu vom Warschauer Innenministerium am Donnerstag verbreiteten Erklärung heißt es, dass dies auf eigenen Wunsch Kluseks geschehen sei. Beobachter sehen jedoch einen Zusammenhang mit einem Brief, den Klusek Ende Juli an den Chef der Feuerwehr in Frankfurt (Oder), Helmut Otto, geschrieben hatte.