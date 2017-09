Kliniken und Pflegeheimen fehlen Tausende Pflegekräfte

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Senatsverwaltung hat Zahlen vorgelegt, nach denen im kommenden Jahr mehr als 4000 Pflegestellen neu besetzt werden müssen. Der prognostizierte Bedarf für 2018 liegt demnach bei rund 47 700 Pflege- und Pflegehilfskräften in der Hauptstadt. Zuletzt gab es jedoch lediglich 43 500 Arbeitnehmer in diesen Bereichen. Der Deutsche Pflegeverband schätzt, dass in Berlin im Jahr 2030 sogar 20 000 zusätzliche Pflegestellen benötigt werden.