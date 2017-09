Nicht nur reden, helfen!

artikel-ansicht/dg/0/

Peggy Schreiber, dem Tierschutz verschrieben, ist Herz und Verstand des Hofes. Am kommenden Sonnabend, 7. Oktober, lädt sie und Mitstreiter ab 15.00 Uhr zum Tag der offenen Tür auf den Hof in Steindorf 3. "Wir wollen unseren gemeinnützigen Verein vorstellen und unsere Arbeit näher bringen. Außerdem werdet ihr die Tiere und ihre Geschichten persönlich kennenlernen", so Peggy Schreiber, die dem ersten Tag der offenen Tür voller Spannung und Aufregung entgegensieht.

Während eines Rundganges auf dem Tierhof und dem Kennenlernen der tierischen Bewohner bieten sich ausreichend Gelegenheiten für Gespräche mit der Tierschützerin. Sie hat noch vieles vor, möchte zum Beispiel eine alte Scheune ausbauen, um weiteren Tieren in Not einen Unterschlupf bieten zu können. Der Verein ist auf Unterstützung angewiesen, sei es durch Spenden, durch Tier-Patenschaften und Muskelkraft. Über ihre Pläne und Visionen, über das Erreichte können sich Tierfreunde am kommenden Sonnabend vor Ort informieren.

Und Peggy Schreiber verspricht: "Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Samtschnuten und wir freuen uns auf viele interessierte Besucher!"