Cammer (MZV) Der Dorf- und Heimatverein hat jetzt die Zahlen zusammengetragen. Seit 1964 gibt es Aufzeichnungen darüber, wie viele Jungstörche in Cammer aufgezogen und flügge geworden sind. Es waren mindestens 96. Zuerst auf dem Horst in der Hauptstraße 41, ehemals Wilke, heute Kunze. Danach ab 1978 auf dem Schlauchturm und nunmehr seit 15 Jahren im Wiesenweg. Eine, wie vielfach übliche Storchentafel gab es bislang in Cammer nicht. Das wird sich bald ändern. Denn an allen drei Stellen wird der Verein jetzt kleine Erklärungstafeln enthüllen. Am Wiesenweg wird es eine Gesamtübersicht geben.