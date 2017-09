"Der Borner Dorfteich verkommt!"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608322/

Ungehalten hat er in der Geschichte des Dorfes gesucht und ist fündig geworden. "Seit mehr als 100 Jahren ist der Borner Dorfteich Mittelpunkt des Dorfes. Viele Generationen vor uns haben es geschafft, den Teich zu Pflegen und zu erhalten. Selbst zu DDR-Zeiten sorgte Bürgermeister Helmuth Kubisch für eine großangelegte Sanierung, die allerdings aufgrund eines heftigen Unwetters abgebrochen werden musste", so Sternberg. Bereist vor zehn Jahren, im Jahre 2007, wurde nach Möglichkeiten einer Renaturierung gesucht. Leider ohne Erfolg. In regelmäßigen Abständen kommt es zu hitzigen Diskussionen im Ortsbeirat. Doch nichts tut sich. "Während dessen verschlechtern sich der Zustand des Gewässers kontinuierlich. An einigen Stellen ist das Wasser nicht mal mehr zu erkennen. Von Jahr zu Jahr wuchert die Wasseroberfläche weiter zu. Die Pflanzenwelt hat Oberhand gewonnen. "Fische und Wassergeflügel, einst heimisch im und am Dorfteich, gibt es längst nicht mehr", so Sternberg. Dabei ist der Teich für den Ort von großer Bedeutung, dient er doch unter anderem als Löschwasser-Reservoire. "Doch Löschwasser kann aus dem verschlammten Gewässer gewiss nicht mehr entnommen werden", so Sternberg erbost.

Dass die Stadt Bad Belzig über keinerlei finanzielle Mittel verfügt, den Teich zu sanieren, ist dem Borner bewusst. "Es wäre schon gut zu wissen, ob das Projekt auf der von der Stadt erstellten Prioritätenliste ein Plätzchen gefunden hat." Der Ortsbeirat wird von der Stadt im Unwissen gelassen. Doch Werner Sternberg wird nicht ruhen. "Ich werde das Thema immer wieder zur Diskussion bringen!"