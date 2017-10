artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Debüts von Willy Sagnol und Claudio Pizarro stehen heute in der Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Sagnol soll Meister Bayern München nach der Demütigung in Paris und der Trennung von Trainer Carlo Ancelotti als Interimscoach bei Hertha BSC wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Pizarro hat auf dem Feld die Aufgabe, die Torflaute beim 1. FC Köln zu beenden. Kölner Gegner ist RB Leipzig. Den Fußball-Sonntag eröffnen der bisher sieglose SC Freiburg und die bislang ungeschlagene TSG 1899 Hoffenheim.