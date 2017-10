Standort Unterschleuse ist Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Standort Unterschleuse der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt ist Geschichte. Die Leichtbauhallen auf dem ehemaligen Areal der Bundespolizei werden abgebaut und verkauft. Am Standort in der Poststraße wird der Bestand an Wohncontainern zurückgefahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608408/

Es war kein idealer Standort, aus der Not geboren, als 2015 viele Flüchtlinge nach Brandenburg kamen: Nun wird der Standort Unterschleuse nicht mehr als Notunterkunft der Landeserstaufnahmeeinrichtung benötigt. Die Leichtbauhallen, die dort errichtet wurden und insgesamt über 1000 Plätze verfügten, werden abgebaut und verkauft, sagte Frank Nürnberger, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) jüngst bei der Einwohnerversammlung für Stadtmitte, zu der Bürgermeisterin Dagmar Püschel eingeladen hatte. Ursprünglich hatte die Errichtung der Unterkünfte 3,15 Millionen Euro gekostet. Die Unterschleuse war nicht nur der Lage wegen nicht optimal, sondern verschlang auch erhebliche Betriebskosten.

Nachdem es im Dezember des vergangenen Jahres dort zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern gekommen war, wurden die noch belegten Hallen leergezogen. Die Anlage stand schon mehrere Monate leer. Im Herbst, so Frank Nürnberger, soll das Areal wieder an die Bundesvermögensanstalt zurückgegeben werden.

Am Standort Poststraße verfügt die ZABH demnächst über drei feste Gebäude, zwei Familienhäuser und ein Männerwohnheim, wobei auch im letzteren vorwiegend Familien leben. Das zweite Familienhaus ist kurz vor der Fertigstellung. "Insgesamt haben wird dann 700 Plätze", so Nürnberger.

Derweil sollen die Container auf dem Gelände peu à peu zurückgebaut werden. In diesem Jahr seien schon vier Anlagen mit jeweils 50 Plätzen verschwunden, so Nürnberger. "Wir werden uns so zwischen 900 und 1000 Plätzen einpendeln", erklärte der ZABH-Leiter. Alles in allem verfügt die Landeserstaufnahmeeinrichtung an verschiedenen Standorten im gesamten Land über 3100 Plätze. Momentan verzeichnet die Erstaufnahmeeinrichtung 300 bis 400 Neuzugänge im Monat.

In der Poststraße leben derzeit bis zu 600 Flüchtlinge, erklärte Objektleiter Stefan Bley vom DRK. Rund 30 Prozent davon seien Kinder. Das DRK leiste keine 24-Stunden-Betreuung. "Wir sind in der Woche maximal bis 19 Uhr da", so Stefan Bley.

Frank Nürnberger betonte noch einmal auf Nachfrage nach den 51 Flüchtlingen, die aus der Erstaufnahmeeinrichtung verschwunden waren, dass die Einrichtung keine Hafteinrichtung sei. "21 sind inzwischen bei anderen Behörden festgestellt, auch die anderen werden sich noch melden", sagte Nürnberger.

Der SPD-Stadtverordnete Wolfgang Perske wollte wissen, ob man angesichts des starken Abschneidens der AfD in Eisenhüttenstadt Rückschlüsse auf das Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Einheimischen schließen könne. Sowohl Nürnberger als auch Bley verneinten, dass es zu Anfeindungen gekommen sei. AfD-Abgeordnete seien regelmäßig in der Einrichtung und Frank Nürnberger schätzt ein, dass die Besuche zu differenzierten Ansichten bei den Abgeordneten geführt hat.

"Wir haben hier in Eisenhüttenstadt ein ausgewogenes Klima", sagte Nürnberger. Auch Stefan Bley wusste nichts von Anfeindungen. "Ganz im Gegenteil, wir arbeiten mit Vereinen der Stadt zusammen. Trainer kommen zu uns auf das Gelände", betonte der Objektleiter. Auch sei man mit Kindern schon in Einrichtungen der Stadt gewesen, unter anderem in der Kita Haus Sonnenhügel beim internationalen Tag der Begegnung. Stefan Bley spricht von einem positiven Echo, das nach solchen Aktionen zu hören sei.