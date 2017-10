Goyatzer wollen Leichhardt-Preis

artikel-ansicht/dg/0/

Goyatz (MOZ) Die Aquarium-Arbeitsgemeinschaft (AG) der Ludwig-Leichhardt-Oberschule beschäftigt sich nicht nur mit Fischen und Wasserpflanzen, sondern führt Projekte durch, die sich mit dem Namengeber der Schule und dessen Forschungsgegenstand befassen: Ludwig Leichhardt hatte in drei Expeditionen wichtige Erkenntnisse über den Fünften Kontinent gesammelt. Im Rahmen der AG haben die Schüler im Flur der Schule die Skyline Sidneys sowie eine Karte des Landes gezeichnet. Außerdem haben die Schüler vor der Schule mit bunten Holzspänen und anderen Materialien ein ein spezielles Beet zu Leichhardt und Australien angelegt.

