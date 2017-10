Brandenburger Vorderlader-Schützen holen sich Länderpokal

artikel-ansicht/dg/0/

Damals wie auch in diesem Jahr hatte die Abteilung Vorderlader der Schützengilde Frankfurt a.d.Oder 1406 den jährlichen Pokalhöhepunkt auf der Schießsportanlage der Stadt Frankfurt ausgerichtet. Die Landesauswahlen der Schützenverbände Sachsen, Sachsen- Anhalt, Thüringen und Brandenburg absolvierten in sieben Disziplinen 116 Starts in sieben Stunden Wettkampfzeit. Für die Ermittlung der Reihenfolge in der Länderwertung war die Vergabe der Punkte für die Einzelplatzierungen maßgebend, wobei 20 Punkte für den 1. und zwei Punkte für den 10. Platz vergeben werden.

Mit zehn Podiumsplätzen und weiteren Platzierungen auf den Plätzen 4 bis 10 erreichten die Vorderladerschützen des Brandenburgischen Schützenbundes 294 Punkte. Während der bei EM und WM erfolgreiche Volker Valentin mit seinem RevolverErgebnis (Platz 1) zufrieden war, "fehlten bei der Steinschlosspistole einige Dinge. Mehrere Ringe waren zwar angeknackt, aber es war eben keine glatte Zehn dabei. Zudem war der Stein stumpf geworden und dann muss man entscheiden, ob man ihn dreht oder einen neuen nimmt", beschreibt er einige Besonderheiten beim Schießen mit den historischen Waffen.

Das Vorderlader-Schießen ist eher eine männliche Domäne. Mit Mandy Rutke aus Reichenbach (bei Görlitz) war eine der wenigen Frauen nach Frankfurt gekommen. Eine erfolgreiche und junge dazu: Die 29-Jährige ist zweifache Deutsche Meisterin mit dem Perkussiongewehr (2016/17), hält mit 147 Ringen auch den sächsischen Rekord. Zu diesem Sport kam sie durch die Familie: "Papa, Opa und Onkel schießen auch Vorderlader. Ich hatte mit zehn Jahren mit dem Luftgewehr begonnen. Das Perkussionsgewehr kommt dem am nahesten", erzählt Mandy Rutke. Was sie fasziniert? "Dass man die Kugeln selbst gießt zum Beispiel." Der Pokalwettbewerb in Frankfurt lief für sie nicht so gut. Der Wind stand ungünstig und der Rauch nahm ihr bei manchen Schüssen so einige Sicht.

Den historischen SilberPokal für den ersten Platz in der Länderwertung nahm Landesreferent Lutz Rechtenbach von der Schützengilde Frankfurt in Empfang. Den Pokal stellte Goldschmiedemeister Jens Fischer aus Weißenfels als Wanderpokal zur Verfügung. Der 9. Mitteldeutsche Vorderlader Länderkampf 2018 wird vom Landesschützenverband Sachsen- Anhalt in Nienburg ausgerichtet.

Ergebnisse der Brandenburg-Auswahl:

1. Platz: Klaus Dieter Schilling (Perkussionsgewehr/143 Ringe, Christian Zielke (Perkussionspistole/142), Volker Valentin (Perkussionsrevolver/136 Ringe)

2. Platz: Lutz Rechtenbach (Perkussionsgewehr/140), Henri Nitschke (Steinschlossgewehr/136), Frank Henneberger (Perkussionsdienstgewehr/132 Ringe), Valentin (Steinschlosspistole 131 Ringe)

3. Platz: Rechtenbach (Steinschlossgewehr/134), Zielke (Perkussionsrevolver/129), Schilling (Steinschlosspistole/128)

Plätze 4 bis 10: Lothar Tippner, Ralf Thiem, Rico Schulze, Andreas Holz, Bodo Schlösinger, Wolfgang Oßwald