Nisthilfen für Störche stehen bereit

Das Wetter präsentierte sich am Freitagnachmittag noch einmal von der besten Seite. Nicht nur die Sonne strahlte, sondern auch Rainer Wartenberg und seine Tochter Nancy. Beide haben als Bundesfreiwillige die Saison über die Besucherbetreuung am und im Storchenturm abgesichert. Die 34-Jährige wird ihre Tätigkeit in diesem Rahmen auch im nächsten Jahr fortsetzen. Rainer Wartenberg, der bereits drei Jahre als Bundesfreiwilliger im Einsatz war, weiß dagegen noch nicht, wie seine Stelle künftig finanziert werden kann.

"Aber ich bleibe dem Storchenturm natürlich erhalten", sagte er. Schließlich könne er nicht anders. "Ich bin hier aufgewachsen, wohne nebenan, mein Vater hat den Storchenturm und das Museum aufgebaut", erzählt der 60-Jährige. "Er ist die Idealbesetzung, macht mehr als er müsste und ist fachlich immer auf der Höhe", sagt dann auch Manfred Klesse, Nabu-Mitglied aus Wriezen, und - so Wartenberg - bereits seit Jahren ein verlässlicher Unterstützer des Storchenturms. So wollte Klesse an diesem Tag auch dabei helfen, den vor etwa hundert Jahren stillgelegten Ziegelbrennofen, der als Museum genutzt wird, winterfest zu machen. Dazu werden alle Exponate aus dem Turm entfernt und dann - entsprechend geschützt - eingelagert.

Das Trio freute sich vor allem über die vier Jungstörche in diesem Jahr. "Sie sind am 12. August abgeflogen", sagte Rainer Wartenberg. Die Altvögel seien dann am 21. August los. "Also alles normal", meinte Wartenberg und verwies auf 440 Besucher seit Saisonstart Anfang April, darunter 340 Erwachsene. Normalerweise seien es im Schnitt hundert Besucher mehr im Jahr. "Aber diesmal wurde an der Kreisstraße gebaut und das auch noch in der Ferienzeit", sagte er und zeigte sich dennoch zufrieden.

Schließlich seien in diesem Jahr dank der Unterstützung durch die Stadt, der das Areal gehöre, nach 25 Jahren auch das Vordach neu gestrichen sowie der Zugang zum Storchenshop, Terrassendielen und auch die Sitzecke, an der Gruppen bis 20 Personen Platz haben, erneuert worden. Am Vordach seien vier Jugendliche der Wriezener Produktionsschule eine Woche lang im Einsatz gewesen.

Betrieben wird der Storchenturm durch das Haus der Naturpflege. Dessen Gründervater Kurt Kretschmann sei, so Wartenberg, vor 40 Jahren auch beim Aufbau des Storchenturms in Rathsdorf maßgeblich beteiligt gewesen. Das Jubiläum soll beim nächsten Storchenfest im Mai 2018 gefeiert werden. Dann, so hofft er, ist auch der Heimatverein aus dem Ort wieder mit dabei. Die Zusammenarbeit mit Breiers Kräutergarten funktioniere mit Blick auf den Storchenlehrpfad ausgesprochen gut. "Besucher von dort kommen zu uns und andersherum."

Das Jubiläum sei zudem ein schöner Anlass, um das erste Mal die Jungstörche beringen zu lassen, findet der 60-Jährige. Das Prozedere sei gar nicht so kompliziert. "Die Ringe müssen bei der Vogelwarte auf Hiddensee nur beantragt werden", weiß Rainer Wartenberg. Unterstützen könnte bei der Aktion ja vielleicht auch die freiwillige Feuerwehr. "Sie hat schon einmal geholfen und einen Storch gerettet." Mit dem Nabu sei das Vorhaben bereits besprochen worden.

Und dann hat Rainer Wartenberg noch zehn ausrangierte Beregnungsräder, wie sie zu DDR-Zeiten verwendet worden sind. "Die habe ich vor Kurzem von der Agrargenossenschaft Schulzendorf bekommen", berichtete er und fügte hinzu: "Sie sind nach entsprechender Vorbereitung als Nisthilfe für Störche geeignet." Gern würde er die Räder an Interessierte abgeben. Für denkbar hält er auch, dass noch ein zweites Nest in Rathsdorf errichtet wird. In Neugaul würde er sich ebenfalls einen Standort wünschen. Voraussetzung sei ein vorhandener Mast. Beim Aufbau der Nisthilfen würde Rainer Wartenberg natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Einmal angenommen, würden Störche jedes Jahr wiederkommen.

Kontakt: Telefon 0152 23151193