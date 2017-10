An Energie-Landschaft gewöhnen

artikel-ansicht/dg/0/

In der Regionalen Planungsstelle in Beeskow wertet man derzeit die rund 2500 Stellungnahmen aus, die zum dritten Entwurf des Teilregionalplans Windenergienutzung eingegangen sind. 134 stammen von den sogenannten Trägern öffentlicher Belange, 70 von potenziellen Windrad-Investoren. Letztere möchten faktisch überall im Außenbereich der Dörfer im Oderland bauen. Das Gros der Einwendungen, rund 2200 Stellungnahmen, stammt von Bürgern und Bündnissen, die sich gegen bestimmte Windeignungsgebiete aussprechen. Nur zwei Gemeinden, Gusow-Platkow und Oderaue, wünschen sich weitere Eignungsgebiete.

Wolfgang Rump ging auf Knackpunkte in den Stellungnahmen zu den geplanten 33 neuen Windparks in der Region Oderland-Spree und auf neue Rahmenbedingungen für die Planung ein.

Die Wirtschaftlichkeit der Anlagen spiele inzwischen eine entscheidende Rolle, erklärte der Chef-Regionalplaner mit Blick auf Vorgaben der Bundesnetzagentur. Während andere Investoren sich die Flächen, auf denen sie Anlagen errichten wollen, bereits gesichert haben müssen, werden Bürger-Energie-Gesellschaften privilegiert: Sie dürfen Windradbau-Projekte beantragen, ohne Flächen nachweisen zu müssen.

Ihre Erfahrungen dazu werden Mitstreiter der Rehfelde-EigenEnergie eG auf der regionalen Energiekonferenz weitergeben, die am 14. November in ihrem Dorf stattfinden soll. In Rehfelde gibt es einen Bürger-Windpark.

Man dürfe nicht davon ausgehen, "dass in jedem Windeignungsgebiet auch Windkraftanlagen gebaut werden", erklärte Wolfgang Rump zum Erstaunen einiger Zuhörer. Immissionsschutzrechtliche Fragen würden im Zuge der Regionalplanung zum Beispiel nicht berücksichtigt. Die klärt die zuständige Landesbehörde, die den Windradbau genehmigen muss.

Mit dem Beschluss eines neuen Kriterienkataloges für die Windparkplanung sollte im vorigen Jahr das "Schutzgut Mensch" gestärkt werden. Die damit einher gehende Verzögerung des Beschlusses eines neuen Teilregionalplanes haben clevere Investoren genutzt. Rump nannte das Beispiel Mallnow. Dort werden jetzt kleine Altanlagen repowert, die nach den neuen Abstandskriterien keine Chance gehabt hätten. Eine der Anlagen steht nur 650 Meter von den ersten Häusern entfernt. Künftig gelten Mindestabstände von 800 (für Altgebiete) bis 1000 Meter (in neuen Eignungsgebieten).

Auf die in den Einwendungen häufig genannten Befürchtungen zu den Auswirkungen des Infraschalls der Windkraftanlagen eingehend, verwies der Berichterstatter auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die besagten: Ab 300 Meter Entfernung von der Anlage ist kein Schall mehr nachweisbar.

Nur auf wenigen, "ökologisch nicht wertvollen reinen Nadelwaldflächen" sollen Windräder im Wald errichtet werden dürfen. Was die ungültigen drei ehemaligen Landschaftsschutzgebiete im Altkreis Seelow betrifft, versuchte Rump zu beruhigen: Sie dürften ja nur auf Teilflächen nördlich von Seelow, zwischen Wulkow und Booßen sowie bei Mallnow mit Windrädern bebaut werden. Der Idee, zum Beispiel der Görlsdorfer, Schutzgebiete neu auszuweisen, erteilte der Regionalplaner eine Absage: Bis 2018, wenn der Teilregionalplan in Kraft treten soll, sei das nicht zu schaffen.

Grundsätzlich hätten die Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung Gestaltungsspielraum. Zum Beispiel bei Biotopen unter fünf Hektar Größe, die bei der Regionalplanung "durchs Raster gefallen" seien, erklärte der Gast. Mehrere Ausschussmitglieder machten darauf aufmerksam, dass sich viele Gemeinden eine solche Planung einfach nicht leisten könnten.

Der befürchtete Wertverlust für Grundstücke in Windparknähe sei bundesweiten Erhebungen zufolge nicht feststellbar, erklärte Wolfgang Rump weiter. Was die vielfach kritisierte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes betrifft, verwies der Regionalplaner auf die These: "An die Veränderung der Landschaft haben sich die Menschen in der Geschichte stets gewöhnt." Das werde auch für den Wandel von der Industrie- zur Energie-Landschaft gelten.