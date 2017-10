Romy Werner zurück in Müllrose

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Romy Werner, langjährige Leiterin des Müllroser Heimatmuseums, wird mit Beginn des vierten Quartals wieder Mitarbeiterin im Amt Schlaubetal und übernimmt ihre alte Aufgabe. Wie Amtsdirektor Matthias Vogel am Freitag auf Anfrage bestätigte, hat Romy Werner einen Arbeitsvertrag unterzeichnet und übernimmt ab Sonntag wieder die Leitung des Heimatmuseums. "Dies ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Stadt und das Schlaubetal", sagte Matthias Vogel.

Denn die Museums-Expertin hatte auf eigenen Wunsch und für die Stadt überraschend im Herbst 2015 das Haus verlassen. Unter ihrer Leitung gab es die in der ganzen Region beachteten und bekannten Ostereier- und Weihnachtsausstellungen sowie verschiedene weitere Präsentationen zu Kultur und Geschichte im Schlaubetal.

Als im Spätsommer 2015 in der Stadt bekannt wurde, dass Romy Werner das Schlaubetal verlässt, äußerten Bürgermeister Detlef Meine und Dr. Wolfgang Strübing, Vorsitzender des städtischen Museums-Beirates, ihr Bedauern über diesen Schritt. Diese Entwicklung bezeichnete Wolfgang Strübing als ein Problem, "das ist eine große Sorge für uns." Hermann Trebbin, der Gründer der Müllroser heimatkundlichen Sammlung, würde sich über diese aktuelle Entwicklung nicht freuen.

Detlef Meine und Wolfgang Strübing betonten, dass es die Aufgabe des Amtes Schlaubetal sei, für einen Nachfolger zu sorgen. Nach dem Weggang von Romy Werner wurden Weihnachtsausstellung und Ostereier-Präsentation nicht oder nur sehr eingeschränkt angeboten.

Damals, im Sommer 2015, bahnte sich jener Kampf in Müllrose an, der schließlich zu dem öffentlich ausgetragenen Schlaubetaler Tourismus-Streit führte. Die damalige Leiterin des Hauses des Gastes und die damalige Amtsdirektorin sind jetzt nicht mehr im Amt. Daher hoffen nun viele Einwohner im Schlaubetal, dass mit der Rückkehr von Romy Werner wieder Ruhe und Stabilität in die Kulturarbeit einkehrt.

Die Museologin kenne das Haus, die Exponate und die Akteure in der Stadt, erläuterte Matthias Vogel. Sie sei im Schlaubetal eine bekannte und geschätzte Persönlichkeit, kurzum: "Sie ist der Anker für unser Müllroser Heimatmuseum", so das Fazit des Amtsdirektors.