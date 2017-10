Eine Mitarbeiterin will mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Wiederwahl Elke Stadelers zur Strausberger Bürgermeisterin am 25. Februar 2018 stand außer Zweifel, solange kein Gegenkandidat in Sicht war. Jetzt hat die Fachbereichsleiterin Technische Dienste, Birgit Bärmann, ihren Hut in den Ring geworfen.

Hat den Hut in den Ring geworfen: Birgit Bärmann will im Rathaus bleiben, aber als Bürgermeisterin.

Es ist gerade acht Jahre her, da erregte die Kandidatur aus dem eigenen Haus für den Chefsessel großes Aufsehen: Elke Stadeler, bis dahin Kämmerin der Stadt, kippte ihren Chef, Hans Peter Thierfeld, aus dem Amt. Jetzt folgt der nächste Paukenschlag im Rathaus: Mit Birgit Bärmann bewirbt sich erneut eine Frau aus der Verwaltungsleitung mit langjähriger Erfahrung und intimer Kennerschaft um das Spitzenamt.

Mit einem Schlag wird das sicher geglaubte Heimspiel der Amtsinhaberin zum offenen Rennen, ist der Wettbewerb um die besseren Ideen und Konzepte für "die Grüne Stadt am See" ausgerufen.

Mit einer Pressemitteilung am Freitag wurde jetzt offiziell, was auf den Fluren des Rathauses schon eine Weile geflüstert wurde: Die Leiterin des Fachbereichs Technische Dienste will an die Spitze. Sie steckt voller Tatendrang und hat für ihren Wahlkampf den Slogan ausgegeben: "Birgit Bärmann. Strausberg kann mehr." Das sei auch der Anspruch an ihre Arbeit, betonte die diplomierte Bauingenieurin, die seit 30 Jahren im Bauressort der Stadtverwaltung tätig ist.

Wie die 55-Jährige weiter mitteilte, sei sie von vielen Strausbergern ermutigt worden, sich dieser Herausforderung zu stellen. Das Ziel der parteilosen Einzelkandidatin: Gemeinsam mit den Bürgern und den Stadtverordneten Strausberg attraktiver, mobiler und lebendiger machen - im Einklang mit Natur und Umwelt. Als Bürgermeisterin will die geschiedene Mutter eines erwachsenen Sohnes dafür sorgen, dass die Verwaltungsmitglieder "mehr Wertschätzung erfahren" und zu "konstruktiver Diskussion ermuntert werden". Auf den Fluren des Rathauses müsse "wieder Freude an der Arbeit zu spüren sein".Und: Die Bürger sollen gern ins Rathaus kommen "und sich verstanden fühlen".

Was sie konsequent ablehnt, ist "städtische Arroganz". Mit ihr sollen sich die Nachbargemeinden auf Augenhöhe fühlen. Und sie kündigt eine gleichberechtigte und zielführende Mitarbeit in Zweckverbänden und zu interkommunalen Themen an.

Elke Stadeler gab sich am Freitag gelassen und zeigte sich von der Nachricht nicht wirklich überrascht. Die Bürgermeisterin kündigte einen sachlichen Umgang mit ihrer Mitbewerberin an und geht davon aus, "dass wir im Sinne der Stadt weiterhin gut zusammenarbeiten". Elke Stadeler erinnerte sich, dass sie bei ihrer Kandidatur seinerzeit lange abgewogen habe. "Aber irgendwann muss man sich entscheiden."

Mehr Informationen hat die Bürgermeisterkandidatin auf ihrer Internetseite zusammengetragen: birgit-bärmann.de