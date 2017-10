Glaubensfragen im Supermarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einem dichten Programm zeigen Kleist Forum und Kleist-Museum ab Donnerstag, dass man sehr wohl einen Bogen zwischen dem in Frankfurt geborenen Dichter Kleist und dem nie in Frankfurt zu Gast gewesenen Reformator Luther schlagen kann. Was sie verbindet ist neben der Sprachliebe und dem Mut in ihrer Zeit anzuecken, die Beschäftigung mit dem Glauben. Und so haben die Macher dem Festival in diesem Jahr den Untertitel "Glaubensfragen" gegeben. Dass es lohnt, Kleist und seinen Interpreten auf Bühnen zuzuschauen, daran glauben sie fest.

Das Projekt mit der größten Bürgerbeteiligung beschließt die Festtage am 15. Oktober. Rund 40 Frankfurter haben sich seit Wochen darauf vorbereitet, gemeinsam Kleists Novelle von Michael Kohlhaas zu lesen. Die vom Kleist-Museum initiierte Lesung findet ab 15 Uhr in der Kirche St. Gertraud statt.

Vor diesem Lesemarathon warten anderthalb Wochen voller Kultur auf die Kleist-Freunde. Da ist zum einen das große klassische Theater. Zwei Inszenierungen sind in Frankfurt zu Gast; zunächst, am 11. Oktober, 19.30 Uhr, "Der zerbrochene Krug" vom Nationaltheater Weimar im Kleist Forum. Von einem "kurzweiligen, intelligent unterhaltenden Abend" schrieb die Thüringer Allgemeine Zeitung, als das Stück im Weimarer E-Werk vor über zwei Jahren Premiere feierte.

Nur eine knappe Woche alt ist hingegen die Inszenierung vom "Prinz Friedrich von Homburg" , wenn sie am Kleist Forum läuft. Moritz von Treuenfels vom Potsdamer Hans Otto Theater schlüpft am 13. Oktober, 19.30 Uhr in die Rolle des träumenden Prinzen.

Gar nicht klassisch geht es am Eröffnungsabend auf der Hinterbühne zu, wenn dort "Tod für eins achtzig Geld" von der Kleist-Förderpreisträgerin Franziska vom Heede läuft.Die Inszenierung in Form eines Supermarktes, in dem sich Zuschauer frei bewegen können, hat bei der Premiere in Recklinghausen für viel Begeisterung gesorgt

Doch Theater ist nicht alles, was den Veranstaltern zu Kleist und Luther einfällt. So wird es amüsant mit vier Stars der Slam-Poetry-Szene, die ihre Texte zum Thema Glauben darbieten (6. Oktober, 20 Uhr, Kleist Forum).Auch Kantoren-Sohn und Comedian Jan Christof Scheibe geht auf die Suche nach Gott (12. Oktober, 19.30 Uhr Studiobühne) während es Dominique Horwitz in seiner Revue " Me and the Devil" eher mit dem Teufel hält (14. Oktober, 19.30 Uhr, Kleist Forum).

Das Kleist-Museum eröffnet am 7. Oktober ab 17 Uhr seine neue Ausstellung "Worte, Worte, nichts als Worte" über Luthers Sprache und wie diese sich in Kleists Texten zeigt. So war die berühmte "Feuerprobe" des Käthchens eine Wortschöpfung des Reformators. Ein weiterer Festtags-Höhepunkt im Museum ist die deutsch-russisch-polnische Produktion "Es wachsen Flügel" am 9. Oktober, 17 Uhr, die zuvor eine Woche lang im Museum von Schauspielstudenten erarbeitet wurde. Einen Tag später ist mit Jörg Gudzuhn eine wahre Theaterlegende im Museum zu Gast. Er liest ab 20 Uhr Kleists "Heilige Cäcilie" und erzählt im Anschluss, was ihn an dem Dichter und dessen Figuren derart begeistert.