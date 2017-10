15 Namen auf Niederfinower Stimmzettel

artikel-ansicht/dg/0/

Niederfinow (MOZ) Trotz des Wahlerfolgs vom Sonntag für den Bundestag und der großen Zugewinne - in Niederfinow bei der Gemeinderatswahl am 3. Dezember tritt die Alternative für Deutschland (AfD) nicht an. Gleichwohl: Der Abstimmung in zwei Monaten steht nichts im Wege. Es haben sich ausreichend Wahlvorschläge und genügend Kandidaten im Dorf gefunden. Dies erklärte Wahlleiterin Brigitte Reibeholz am Donnerstagabend. Am Mittag war die Vorschlagsfrist geendet, wenige Stunden später hat der Wahlausschuss die Vorschläge bereits geprüft - und für zulässig erklärt.