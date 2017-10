Wandlitz rührt am Haushalt 2018

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) In der Wandlitzer Kämmerei stehen die Zeichen für den Etat des Jahres 2018 auf Grün. Die Anträge der Bürger, aus den Fraktionen und Ortsbeiräten wurden gesichtet und bewertet. Am 10. Oktober erwartet die Ortsvorsteher eine sogenannte "kick off"-Veranstaltung, gemeint ist damit eine Präsentation von Kämmerer Christian Braungard, der die Zahlen des kommenden Jahres vorstellen wird. Dass noch nicht alle Positionen Jahres in Stein gemeißelt sind, betont Braungard in diesem Zusammenhang ausdrücklich. "Sonst bräuchten die Ortsbeiräte nicht darüber befinden. Natürlich besteht die Möglichkeit, Vorhaben zu verschieben oder vorzuziehen."

Die Eckdaten des Haushaltes werden bis zur Beschlussfassung in der Gemeindevertretung am 7. Dezember womöglich nicht berührt. So erwartet der Kämmerer einen Etat mit 41,4 Millionen Haushaltsvolumen und 42,8 Millionen bei den Ausgaben. Die Differenz werde mit einem Griff in die Rücklagen ausgeglichen, die betragen immerhin satte 30 Millionen Euro. Besonders in den Bereichen Kita und Schule muss die Gemeinde investieren. Braungard spricht von Tempo, das an den Tag gelegt werden sollte. In Wandlitz und Klosterfelde werden Kita-Neubauten vorbereitet, auch in Schönwalde laufen Aktivitäten, um die Kapazität der Kita zu verdoppeln. In Basdorf - auch dort werden Kita-Neubauten vorbereitet - prüft die Gemeinde Möglichkeiten, einen freien Träger zu gewinnen.

Millionenbeträge fließen in die Kita-, Schul- und Hortfinanzierung. Gerade legt die Verwaltung eine neue Kita-Gebührensatzung mit leicht erhöhten Gebühren vor, laut Braungard sind entsprechende Korrekturen in diesem Bereich dringend nötig. "Wir reden über Zuschüsse aus dem Steueraufkommen der Gemeinde, die seit 2010 immer weiter ansteigen", argumentiert der Kämmerer. 2010 betrug das Defizit 1,3 Millionen Euro, 2015 schon zwei Millionen Euro und 2018 wird es 3,8 Millionen Euro betragen. Auch im Personaletat ist Wachstum angesagt. Zehn neue Stellen gibt es 2018 bei den Kitabetreuern, insgesamt werden 14,4 Planstellen hinzukommen. "Die Verwaltung hat dann knapp 250 Planstellen, das sind rund 300 Mitarbeiter, die in Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind", rechnet Braungard auf.

Bei den Bauprojekten bleiben die Basdorfer Gärten mit 107 Mietwohnungen ein Schwerpunkt. In Klosterfelde soll die neue Schulspeisung entstehen, dafür wurden 800 000 Euro als erste Tranche eingestellt. Die neue Klosterfelder Kita an der Mühlenstraße soll 1,47 Millionen Euro kosten. Das Basdorfer Wachgebäude wird für 225 000 Euro erneuert, für den Wandlitzer Jugendklub stehen erneut 400 000 Euro in Haushaltsplan bereit. Für den Straßenbau gibt es mehrere Positionen: So sind 450 000 Euro für Straßensanierungen reserviert, ein Topf mit 327 000 Euro steht für Sondermaßnahmen bereit.