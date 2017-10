Festveranstaltung im Dom

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Seit nunmehr 23 Jahren begeht der Rotary Club Brandenburg/Havel den "Tag der Deutschen Einheit" mit einem Festakt, dem sich seit einigen Jahren die Stadt angeschlossen hat. So auch am 3. Oktober 2017 um 17 Uhr im Dom zuDie Festveranstaltung steht allen Interessierten offen, wird traditionell von den Brandenburger Symphonikern begleitet; als Festredner konnte der ehemalige Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Matthias Platzeck, gewonnen werden.

Zur Begrüßung steht ab 16 Uhr eine Kaffeetafel auf dem Domhof bereit, die nun schon seit vielen Jahren vom Vielfruchthof Mötzow ausgerichtet wird.

Im Anschluss an den Festakt lädt der Rotary Club in den Kreuzgang zu netten Gesprächen bei einem kalten Buffet, was vom Inner Wheel Club Brandenburg an der Havel ausgerichtet wird.

Die Gäste der Festveranstaltung werden um eine Spende gebeten, die in Gänze einem sozialen Projekt für junge Menschen in der Stadt zur Verfügung gestellt wird.