Europa im Zoo

Während der Nachwuchs die Tiergehege besichtigte, tierische Kreativangebote nutzte und Stockbrot am Lagerfeuer backte, fachsimpelten die Experten anlässlich des Tages der europäischen Zusammenarbeit über Formen der Kooperation, Modi der Zuwendungen, Förderbedingungen und -verfahren. Und sie informierten sich über jene Projekte, die der Zoo bereits umgesetzt hat und realisieren will.

Drei Mal sei der Tierpark Eberswalde im Rahmen von Interreg - einem deutsch-polnischen Kooperationsprogramm - mit Ideen angetreten, so Hensch. Und drei Mal habe er sich damit durchsetzen können, habe Zuschüsse erhalten. Sichtbares Ergebnis ist das Tigergehege mit der Gletscherlandschaft (2006). Wenige Jahre später habe die EU ein Marketing-Projekt des Eberswalder Tierparks gefördert. "Wir haben Geld für Werbung in den Printmedien, Rundfunk und Fernsehen in Polen erhalten."

Diese Anschubfinanzierung 2010 habe sich mehr als ausgezahlt. Der Anteil der polnischen Gäste, insbesondere jener aus Stettin, nehme seither stetig zu. In diesem Jahr seien es bereits 30 000 - bei insgesamt etwa 210 000. Jeder siebte Besucher komme also inzwischen aus dem Nachbarland. Eine neue Zielgruppe, die auch die Kassen klingeln lässt. "30 000 Gäste, das sind schätzungsweise Einnahmen von um die 200 000 Euro", überschlug Hensch, gleichzeitig betonend, dass auch Paulina Ostrowska, Leiterin der Zooschule, eine Aktie an dieser Steigerung hat. Zum einen habe die Polin Türen in ihrer Heimat geöffnet, zum anderen sei dank ihr eine gezielte Betreuung polnischer Schulklassen in Eberswalde möglich. "Inzwischen ist hier alles zweisprachig, in Deutsch und Polnisch", sagte Ostrowska. Einschließlich der Schilder an den Gehegen.

Jüngst nun habe der Zoo den Zuschlag für ein drittes Förderprojekt erhalten, für den Eiszeit-Erlebnispfad, der über das Bären- und Wolfsgehege führt. Bei veranschlagten Gesamtkosten von 745 000 Euro beliefe sich der Zuschuss der EU auf 85 Prozent. Den Eigenanteil von 15 Prozent bringen Zoo-Förderverein und Stadt gemeinsam auf. "Wir waren die Einzigen in ganz Brandenburg, die sich um Interreg-Va-Mittel beworben haben", erklärte Hensch und verwies auf den enormen Antragsaufwand.

Den geplanten Indoor-Spielplatz in der Gaststätte "Brauner Bär" werde die Einrichtung allein bauen, finanziert über den Förderverein und aus Spendenmitteln. Ziel, so der Direktor, sei es, in diesem Jahr die Planung abzuschließen und die Baugenehmigung zu beantragen.

Auch ohne diese zusätzlichen Attraktionen - Rafael Borkowski, Dolmetscher in der polnischen Delegation, war schon jetzt begeistert. "Ich bin das erste Mal hier. Die große Vielfalt an Tieren und vor allem die Zooschule gefallen mir sehr." Insbesondere war er von der Einbettung der Gehege in die Natur und der Großzügigkeit der Anlagen angetan. Beeindruckt zeigte sich der Dolmetscher ebenso vom Umgang mit den Themen Umweltbildung und Ökologie. "Ich komme bestimmt mit meinen Nichten und Neffen wieder. Ja. Wir wohnen ja nicht weit von der Grenze entfernt", so der 36-jährige Pole.