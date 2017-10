Hilfe, wenn es kriselt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608431/

Die kleinen Skulpturen der Paartherapeutin verdeutlichen, welche Rolle auch Mimik und Gestik in der Interaktion zwischen Mann und Frau spielen.

Die kleinen Skulpturen der Paartherapeutin verdeutlichen, welche Rolle auch Mimik und Gestik in der Interaktion zwischen Mann und Frau spielen. © MOZ/Patrizia Czajor

Sie haben Kinder bekommen und dann ein Haus gebaut. Dann sind die Kinder ausgezogen und übrig geblieben sind nur noch sie beide. Ein Ehepaar also, dem nach vielen Jahren klar wird, dass es sich mit der Zeit - wenn also das Thema Haus und Kinder nicht mehr so viel Gesprächsstoff abwirft - nicht mehr allzu viel zu erzählen hat. Das ist ein Fall, den Ina Frixel relativ häufig erlebt. "Solchen Paaren versuche ich zu helfen", schildert die 50 Jahre alte Frau, die sich zur systemischen Einzelpaar- sowie Familientherapeutin hat ausbilden lassen.

Das Wort systemisch ersetzt sie daraufhin lieber mit dem Wort ganzheitlich. Auf diese Weise möchte sie deutlich machen, dass es ihr im Rahmen der Therapie darum geht, möglichst alle Komponenten zu berücksichtigen, die ihrer Meinung nach Kommunikationsprobleme verursachen. "So kann ich herausfinden, was eigentlich wirklich fehlt", sagt sie. Ganz deutlich werde dieser "Mangel an etwas", wie es Frixel ausdrückt, wenn einer der Partner bereits fremdgegangen sei.

Auf typische Merkmale von Mann und Frau führt die Paartherapeutin, die 2010 eine eigene Praxis im Bernauer Ortsteil Schönow eröffnet hat, die Ursache von Konflikten in einer Beziehung hingegen nicht zurück. Im Übrigen würden diese Klischees auch nicht der Wahrheit entsprechen. "Es gibt auch Frauen, die wenig reden", äußert Frixel.

In ihren Gesprächen mit Paaren merkt sie jedoch, dass sich hinter diesen Krisen weit mehr verberge. "Der Mann hat eine Geschichte und die Frau hat eine Geschichte", beginnt die Therapeutin ihre Erklärung. Jeder habe sich, sagt sie, über die Jahre bestimmte Strategien angeeignet, um mit Dingen umzugehen. Dieses Verhalten zu ändern, dass sich über eine lange Zeit bereits im Elternhaus manifestiert habe, ist laut Frixel nicht leicht "Das sind dann die Baustellen, an denen gearbeitet werden muss."

Sie versucht gemeinsam mit den Pärchen, diese Krisenpunkte zu identifizieren. Das passiert nicht nur im Gespräch. Manchmal möchte die Therapeutin, dass die Paare mit ihrer Gestik ausdrücken, wie sie sich fühlen. "Dann schiebt der Mann zum Beispiel seine Frau so um, dass sie mit dem Rücken zu ihm steht", schildert die Therapeutin.

In der Regel sind es fünf bis zehn Sitzungen, in denen sie mit den Menschen übt, "richtig zu streiten", wie sie sagt. Das bedeutet für sie: "Man sollte nicht jedes Mal das Alte wieder hervorholen." Helfen könne sie aber auch nur demjenigen, der auch bereit ist, daran zu arbeiten. Denn genau mit eben jener Bereitschaft, sich zu verändern und weiterzuentwickeln, habe jede Beziehung zutun. "Deswegen geht es auch sehr viel um einen selbst und den eigenen Entwicklungsprozess", meint sie. "Das funktioniert nicht, wenn sich nur einer der beiden bewegt." Das erlebt sie etwa, wenn einer der Partner für sich bereits eine Trennung beschlossen habe.

Meistens aber staunt die Therapeutin über den Willen, den viele Menschen von vornherein mitbringen würden. "Im Grunde genommen bin ich nur Moderatorin - ich sage, was ich sehe."