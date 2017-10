Sternstunden für Schichtkinder

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die 24-Stunden-Kita Sternstunden in Schwedt ist oft die einzige Chance für junge Mütter, bestimmte Jobs auszuüben. Die viel gelobte Einrichtung ist jedoch alles andere als gesichert, der Träger ist auf Spenden angewiesen. Jetzt signalisieren Stadt und Wirtschaft, zu helfen.

