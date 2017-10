Zeit für die Geburtstagsfeier(n)

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Theaters und dem 25-jährigen Jubiläum des Theaterfördervereins darf man sich auf den Brandenburger Theaterball freuen", schürte mit Sommerstart das Brandenburger Theater die Vorfreude auf den Herbst und die neue Spielzeit. Die Jubiläumsspielzeit. Die bietet Theaterfreunden mehr als gewöhnlich, allerdings nur 400 geladenen Gästen die Möglichkeit, mit dem Festakt am 5. Oktober das Jubiläumsgeschehen festlich einzuläuten. Ausverkauft ist zudem der Brandenburger Theaterball, der als große öffentliche Geburtstagsfeier am 7. Oktober im Theater stattfindet. Stets in Erinnerung an den kulturellen Ausgangspunkt: die Stadttheater-Eröffnung am 5. Oktober 1817 mit "Mary Stuart" (mehr dazu unter "Historisches" auf Seite 2). Dass sich dieses Premierenstück nicht im Jubiläumsspielplan findet, ist etwas schade, aber in Anbetracht der Veranstaltungsvielfalt zu verschmerzen. Die Brandenburger Symphoniker als Theater-Flaggschiff steuern acht Sinfoniekonzerte bei, wobei sie sich an musikalische Werke des 15. bis 21. Jahrhunderts machen. Aus dem Musiktheaterprogramm seien die Piaf-Abende mit Katharine Mehrling (10./11.11.) sowie die Brandenburger Operngala unter dem Motto "Das Leben und die Liebe" (1./2.12.) herausgehoben. Und die Silvesterrevue "So ein Theater" sowie das musikalische Sommerprogramm "Ick wunder mir über gar nischt mehr" (6./7./8.07.18) im Ausflugslokal Marienberg. Die Bandbreite des Schauspiel-Genres reicht von Agatha Christies "Die Mausefalle" (14.10.) und der Bühnenfassung von Till Schweigers Kino-Hit "Honig im Kopf" (31.10.) über die dokumentarische Theaterproduktion "Brandenburger Märchen" zur lokalen Euthanasie-Geschichte (6./7./8.11.) und "Der Seelenbrecher" vom Berliner Kriminal-Theater (17.11.) bis zu den Shakespeare-Klassikern "Hamlet" (19.02.18) und "Wie es euch gefällt" (23.04.18). Im Rahmen der Lesungen sind u.a. "Grete Minde" (26.11.), "Undine" (29.04.) und in Kooperation mit der Fouqué-Bibliothek Brandenburgs Bestseller "Renate Bergmann" (20.03.18) zu hören, außerdem wird am 14. Juli 2018 die beliebte Sommerlesereihe unter dem neuen Titel "Literatur im Grünen" wiederaufgenommen.