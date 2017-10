Vettels Ferrari erhält neue Motorenteile

artikel-ansicht/dg/0/

Unter anderem wurde an dem Dienstwagen des Hessen vor dem Formel-1-Rennen am Sonntag ein fünfter Turbo eingesetzt. Insgesamt erhält Vettel eine Strafversetzung von 20 Plätzen. Da der 30-Jährige ohnehin Letzter nach der Qualifikation war, kann er diese Sanktionierung verschmerzen. In der Formel 1 darf nur eine reglementierte Anzahl verschiedener Bauteile in den Wagen ohne Strafe eingesetzt werden. In der Qualifikation hatte Vettel keine gezeitete Runde, da sein Ferrari-Motor Probleme machte.