Problemfall Klärschlamm

So könnte die Klärschlammvererdungsanlage aussehen: Ein Becken wird mit Folie ausgelegt und darin der Klärschlamm mittels Schilfbewuchs reduziert. Der verbleibende erdähnliche Rest wird später ausgebaggert und fachgerecht entsorgt.

Im Verlauf der anschließenden Tagung hatten die Mitglieder des Gremiums dann über die neue Fassung der Verbandssatzung zu entscheiden. Wichtigste Veränderung hier ist die Ergänzung, einen Verbandsausschuss zu bilden. Er soll zusammenkommen, wenn über die Vergabe von Aufträgen bis zu einer Höhe von 300 000 Euro zu entscheiden ist. Eine Ergänzung, die vom Land im Rahmen der Bestimmungen zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit angeregt und nun in die Satzung eingearbeitet worden war. Hintergrund ist, die Verbandsversammlung dahingehend zu entlasten, dass sie bei Auftragsvergaben nicht mehr zwingend einberufen werden muss. Was allerdings nicht verboten ist, wie auf Nachfrage noch einmal ausdrücklich bestätigt wurde.

Das zweite wichtige Thema war die Beschlussfassung über den Bau einer Klärschlammvererdungsanlage, die allerdings bis zum 16. Oktober vertagt wurde. Bis dahin sollen vom TAV weitere Zahlen zusammengetragen werden, um über den Bau einer solchen Anlage oder mögliche Alternativen entscheiden zu können.

Das Problem besteht darin, dass laut der neuen Düngemittelverordnung Landwirte zum einen weniger und zum anderem nur noch in einem streng begrenzten Zeitraum Klärschlamm auf die Felder aufbringen dürfen. Deshalb müssen sich die Kläranlagenbetreiber Gedanken darüber machen, wie und wo die dann anfallenden Mengen an Klärschlamm zwischengelagert werden können. Eine Alternative wäre der Bau zusätzlicher Sammelbecken, eine andere der Bau einer Klärschlammvererdungsanlage. Mit der könnte der anfallende Klärschlamm auf gut ein Fünftel des vorhandenen Volumens reduziert werden. Damit würde sich einerseits der Bau zusätzlicher Lagerfläche erübrigen und sich andererseits die Menge an nicht verwertbarem Klärschlamm verringern.

Ein weiterer Vorteil des Baus einer solchen Anlage wäre, dass sich die Kläranlagenbetreiber einen zeitlichen Aufschub von bis zu zehn Jahren verschaffen, um nach Alternativen für die Entsorgung des Rückstandes zu suchen. Denn etwa so lange würde es dauern, bis die Behandlung des Klärschlamms abgeschlossen ist.