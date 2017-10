artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Die Stadt Cottbus will Grundstückseigentümern rechtswidrig erhobene Beiträge für alte Kanalanschlüsse zurückzahlen - viele haben davon aber gar keinen Gebrauch gemacht. Kurz vor dem Wochenende waren nach Stadtangaben mehr als 2000 von insgesamt rund 13 000 möglichen Anträgen noch nicht eingereicht. Die Frist für die Antragsstellung lief am Samstag (30. September) ab. Ob die Satzung eventuell noch einmal geändert wird, ist offen.Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte 2015 geurteilt, dass rückwirkend erhobene Gebühren von Wasserzweckverbänden für Kanalanschlüsse aus den 1990er Jahren oder aus DDR-Zeiten rechtswidrig sind. Rechtlichen Anspruch auf Rückzahlung haben jedoch nur diejenigen, die Widerspruch gegen die Bescheide eingelegt hatten.Die sogenannte Altanschließer-Problematik löste in vielen brandenburgischen Kommunen Streit um die Rückzahlungs-Praxis aus. Brandenburgs zweitgrößte Stadt Cottbus ging einen konsequenten Weg. Auch Grundstückseigentümer, die seinerzeit keinen Einspruch gegen den Bescheid eingelegt oder gar geklagt hatten, sollten demnach ihr Geld für ab dem Jahr 1993 rückwirkend erhobene Gebühren wiederbekommen.